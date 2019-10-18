【逃犯條例】中大女生吳傲雪投訴警暴　稱收恐嚇輪姦訊息

中文大學校長段崇智今日（18日）發公開信指，有多名學生向校方親述在拘留期間曾經遭不合理對待，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。 在本月10日晚於與段崇智會面會上、公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待的女學生吳傲雪（Sonia，S小姐）傍晚現身回應指，認為教育界亦應效法段校長。她又表示手機收到以本港及內地手機號發出的恐嚇訊息，包括稱十分掌握她的行蹤、揚言「天拿水等緊你」、甚至安排十人輪姦她。她稱有關手機號碼只於被捕時提供予警方及小部分親友才知。

中大女學生吳傲雪早前公開控訴在被拘留期間遭警員性暴力對待，今表示將向作為大學校監的特首林鄭月娥直述陳情。（胡家欣攝）

要求校監林鄭月娥 成立獨立調查委員會

就警方在今日記者會上指未能聯絡到她了解更多詳情，呼籲她挺身而出給口供，吳傲雪指，她不信任警察及監警會，拒絕與兩者合作，認為現行制度無用，但她會作出投訴，將以中大學生身份，向作為中大校監的特首林鄭月娥直訴陳情，促請她成立獨立調查委員會等。

就中大校長段崇智今日所發公開信，吳傲雪形容是「不完美、可接受、需改善」。對於警方在今日記者會上指未能聯絡到她了解更多詳情，呼籲她挺身而出給口供。她表示，被捕時提供予警方的電話號碼，質疑為何會收到來自內地及太空卡的滋擾電話，而該號碼只有親友知道，她指早幾日仍收到警方傳來的聯繫短訊。

不信任警察投訴課及監警會

吳多次強調，絕不信任投訴警察投訴課及監警會，拒絕與兩者合作，她稱原因包括現行機制是「自己人查自己人」、及過往投訴成立率低等。