【逃犯條例】中大校長段崇智︰部分警涉不當暴力經查證後須譴責

香港中文大學校長段崇智上周四與中大學生對話後，今日按承諾就事件回應。段崇智（18日）發公開信指，上周四（10日）與一些被捕同學兩個多小時的閉門交談，「同學的每一句說話都打進我的心坎裏，讓我非常的痛心及難過。」 中大由上周五起，逐一聯絡逾30位被捕同學，讓學生親述在拘留期間曾經遭不合理對待，段指，大學已即時聯繫義務校友律師協助，呼籲受影響學生爭取應有權利，他非常願意與律師一起陪同投訴，「我在此嚴正指出，無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。」對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。 段崇智亦指，會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進。並重申政府應該正視要求成立獨立調查委員會的聲明，查找警民衝突以至整個事件的真相，「因為只有真相才可以為所有人帶來最公平的結果。」

香港中文大學校長段崇智今日（18日）發公開信指︰「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。」（資料圖片）

我在此嚴正指出，無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。執法人員須達到高標準及要求，審慎和公正執法，這也是公眾的合理期望。對於已經發生的事件，在查明細節後，警方必須有清晰的交待和恰當的處理。

對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。

事實上，過去兩個月來，社會上有強烈聲音，要求政府成立獨立調查委員會，查找警民衝突以至整個事件的真相。政府應該正視這個聲音，因為只有真相才可以為所有人帶來最公平的結果。 中大校長段崇智 2019.10.18

經上周四與學生對話後，段崇智今日（18日）發公開信，全文逾3200字，提到自上周五起有逐一再聯絡被捕的逾30位同學，詳細了解被捕遭遇，指大部分同學表示，在被捕後要求與律師或家人聯絡不果，最終在數小時甚至長達78小時後才能打電話，有同學因而被逼在沒有律師陪同下錄口供；其中一名同學在被拘留的48小時無機會打電話，及不能與正在警署苦候的家人見面。

有學生指控被拖延求醫、逼全裸搜身

公開信指出，不少學生指出，在拘留期間不允許睡覺或躺臥休息、得不到所需的醫療協助等，如有哮喘病發的同學要等候6小時後方能就醫，有同學頭部受創要在18小時後方被送往急症室。較為嚴重的情況，不止一位同學表示，在錄口供或扣留期間曾被警員掌摑，以及有兩位同學表示在搜身前獲告知不需脫衣，卻在搜身房內被同性警員強逼脫下所有衣物。

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段崇智︰同學親自指控 顯示絕非單一事件

段崇智指，以上都是同學親自提出的指控，「顯示這些絕非單一事件，從人道待遇角度來看，情況嚴重，而涉及身體傷害的情況，更加不能接受。」他表示感到難過及悲憤，大學即時聯繫了義務校友律師，希望在律師的協助下，以書面陳述撰寫每個個案詳細情形，在同學的同意下，讓大學可以協助將個案呈交相關機構作出正式申訴及陳述，並促請相關機構盡快作出公平、公開、公正的調查。

段崇智表示，大學已直接聯絡監警會，獲承諾會派出觀察員出席所有投訴警察課與投訴人的會面和現場搜證。他呼籲，受影響同學爭取應有的權利，「我和我的同事非常願意與律師一起陪同同學到相關機構作出投訴。」

繼續協助吳同學 籲各方停止阻嚇受害人求助

至於，除下面罩親身指控遭警性暴力的吳同學事件，段崇智指，有與吳同學保持緊密聯繫，理解她正面對很大的心理壓力，而她在公開場合或訪問中所描述的經歷，已相當的細節，促請投訴警察課就已公開的細節立即展開調查，並由監警會作出監察，形容「此事刻不容緩」，他亦強烈呼籲各方停止對任何人作出恐嚇或騷擾行為，甚或阻嚇受害人求助。

會去信特首促現有機制外跟進大學個案

惟目前為止他們所接觸的同學，都因為對警方有不安情緒，或對現有制度失去信心等，「我感到無奈之餘，亦明白同學及公眾對現有機制的不信任，並非一朝一夕形成的。」基於事件的嚴重性，他會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外嚴正跟進，並促政府應該正視要求成立獨立調查委員會的強烈聲音，以查找警民衝突以至整個事件的真，「因為只有真相才可以為所有人帶來最公平的結果。」

絕對不能倉卒行事讓校園變成爭辯戰場

段崇智指出，大學責無旁貸保護大學成員，在大學成員甚至社會大眾都期望主持公道的時候，「我身為校長，必須謹慎運用大學的公信力，絕對不能倉卒行事，讓校園變成爭辯的戰場，甚至讓本來已經受創傷的人，因為某些惡意攻擊而受二次傷害。」

【公開信全文】