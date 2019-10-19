【10.20遊行】高鐵西九站加強保安　水馬加鐵網　封閉多個出入口

民陣發起明日的九龍區遊行，惟昨日被警方發出「反對通知書」，提出上訴後被駁回，但部份民主派人士以個人名義呼籲市民按原定路線遊行。遊行目的為高鐵西九站，記者今日（19日）下午在現場視察，保安布防明顯加強，包括封閉三個地面出入口、圍封綠化空間防止出入、外圍有大型水馬重重包圍、加強保安巡視等，嚴陣以待。

高鐵站通往地面的D出口仍可進出，不過外圍有大型水馬包圍。（胡家欣攝）

民陣計劃在明日（20日）發起九龍區遊行，由尖沙咀梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站，警方昨日向發出「反對通知書」，民陣提出上訴申請今日被駁回。

警方連月屢次反對不少遊行申請，但依然有市民走上街頭示威，甚至演變為警民衝突。記者今日下午到高鐵西九龍站視察，只見現場保安布防明顯加強，站外已有大型水馬重重包圍，面向戲曲中心的水馬陣，陣外更再加多一層鐵網，並以螺絲鎖緊兩層。

部份水馬外圍更設多一層鐵網以作防禦。（胡家欣攝）

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三個通往地面G樓層的出入口，包括H、J、F出口均已封閉，D出口仍可通往地面，但內外不同地方均有一至兩名保安駐守及巡視。地面中庭的綠化空間已關閉，或以鐵欄圍封；而L2層的觀景台一直關閉。高鐵站行人天橋接駁圓方商場出入口，同樣設大型水馬，市民須穿過鐵閘門進出。