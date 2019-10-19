【民陣遊行】周日九龍遊行遭警方反對　民陣上訴失敗

民陣發起本周日（20日）在九龍區遊行，但遭警方反對。今日（19日）公眾集會及遊行上訴委員會就決定聆訊，會上民陣反對警方以有「鬼」反對遊行，認為不能因有零星的暴力而反對遊行，即使遊行取消，市民仍然會上街。 民陣上訴人洪俊毅亦指，警方不要以為禁止遊行，香港明日便什麼事也不會發生，「警方是想由下午打到晚上嗎？」他強調在民陣的遊行，他們會盡最大責任去保障遊行時的和平。 【14:45更新】上訴委員會駁回民陣上訴，維持警方裁決，即反對民陣周日遊行。民陣副召集人陳皓桓表示，民陣一直想舉辦合法遊行，惟上訴失敗後，明日無法舉辦遊行，但會做「幕後」工作，支援被捕人士。

上訴暫時休庭，午膳後繼續。（麥凱茵攝）

民陣代表律師：和理非夠多便可約束暴力行為

代表民陣的大律師郭憬憲在陳詞表示，民陣不認同警方以有「鬼」作其中一個反對的理由，指出有零星暴力不應禁止遊行，又指過去民陣發起的遊行一直都秩序良好。他明白警方的擔憂，民陣也不願意看到街道及商店被破壞，但警方反對遊行也不會改變市民上街的行動，10月1日的遊行便是例子。

郭憬憲強調，警方要遊行少衝擊，應該如「大禹治水」般並非單是反對遊行，當遊行「人氣」夠多，即和理非夠多便可約束一些較暴力市民的行為。他說：「如果警方批准民陣的遊行，至少在遊行路線及時間內會有局部和平。」

民陣副召集人陳皓桓（左）重申，今次的遊行路線，由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站是最可行的。（麥凱茵攝）

民陣副召集人：現有路線是最可行

民陣副召集人陳皓桓重申，今次的遊行路線，由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站是最可行的。他早前在會上曾提四條後備路線，包括分別沿廣東道、彌敦道、漆咸道等街道遊行，但九龍公園俓的路線最短、附近最少商店，故對他人影響最少，對公共安全、秩序亦最有保障。

民陣上訴人洪俊毅質疑，警方以為禁止遊行，香港明日便什麼事、衝擊等也不會發生，「市民仍然會上街表達訴求，警方是想由下午打到晚上嗎？」他強調，在民陣的遊行，他們會盡最大責任去保障遊行時的和平；若10月1日的遊行獲批，相信各區的衝擊不會如此強烈，「會不會發生槍擊案？警方有責任，民陣有責任，甚至在醫院臥床的岑子杰也有責任。得罪說句，上訴委員會也有責任。」

警方：民陣未與暴力示威者割席

警方在聆訊中多次表明，因為民陣未能夠與暴力示威者割席而反對遊行。陳皓桓質疑警方是否有足夠的證據，「你怎樣證明他們是示威者，而不是警方的喬裝示威者呢？」他強調，民陣由2003年開始舉辦遊行，從來未有暴力行為發生，「只有一次就是6月12日。」對於明日或會有市民繼續上街，他希望上街的市民都可以平安。

▼6.12金鐘衝突．中午及下午情況▼​

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民陣稱將支援被捕人士

陳皓桓下午2時45分表示，民陣上訴失敗，因此明日無法舉行遊行。他對上訴裁決感遺憾，強調民陣很想舉辦遊行讓市民發聲，明日只能夠做幕後角色，如為被捕人士提供法律支援。

陳皓桓又強調，民陣申請不反對通知書並非同意《公安條例》，只因有部分市民未能夠承擔法律責任，故民陣才會申請不反對通知書；認為即使民陣的角色不在，也可以由其他人去申請。

民主派4時記者會交代後續行動

陳皓桓又說，由今年6月開始，香港人想發聲，民陣希望舉辦遊行讓市民表達訴求，但被警方一次又一次以公眾安全為由，反對民陣遊行，而上訴委員會亦堅持警方決定。他又指，希望香港人明白，現時民主、自由公義、以及「免於恐懼的自由」亦未必有，若因恐懼而不發聲，令恐懼更大，無助解決社會的紛爭。

陳又說，若想重回和諧而進步社會，政府應回應訴求，並讓港人可在《基本法》賦予的集會自由下發聲。他又稱，民主派其他人士今日下午4時會有記者會，交代後續行動，而未來民陣亦會繼續申請遊行。

上訴委員會表示，今日以大多數意見駁回上訴，形容作為決定十分困難。委員會分析遊行人士的遊行權力，及上訴人與警方理據後，認為遊行對公眾人士及私人財產造成嚴重威脅，故維持原判。