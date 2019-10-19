【逃犯條例】樹仁副校監胡懷中致函師生　按無罪推定處理被控學生

反修例風波持續，過去4個多月以來有約800名學生被捕。樹仁大學副校監胡懷中昨日（18日）向全校師生發信，形容香港正值非常時期，理解學生會面對不同壓力及情緒困擾，並表明若他們面對有關學務及學則問題時，校方會予以彈性處理。 他在信中明言，若學生在反修例風波中受法律起訴，校方尊重本港實行普通法原則，按無罪推定原則去處理被控學生事宜。若學生因特別事故需休學，可向校方提出申請。

樹仁大學副校監胡懷中昨日致函全校師生，回應反修例風波下對學生的支援。（資料圖片）

胡懷中致全校師生的信中表示，校方基於合情理原則，在現存框架內會彈性處理遇到學務與學則問題的學生個案，「考慮個別同學面對的具體困難，盡量給予其空間，讓同學的學習不受這些短期事件所困擾及影響。」

反修例中多名學生被捕。胡懷中在信中表明，若學生因事遭受法律控訴，校方會「根據香港實行的普通法奉行無罪推定的原則，即在法庭裁定前均假定無罪」，而校方會尊重法治精神，按此原則處理相關學則事宜。

在樹仁大學現行學則下，學生因特別事故需要休學，可向助理副校長（註冊處）提出申請，助理副校長會對有關申請作出通盤考慮。

胡懷中重申時刻記着「育德立仁」是創辦樹仁大學的初心。（樹仁大學圖片）

警民衝突持續，對峙及衝突在全港多區出現。胡懷中指，若學生因上學途中遇突發情況或公共交通停駛等外界情況，而未能到校上課，在本學期內一概不視作缺席論；而老師在許可情況下，可將課堂教學錄影上載至內聯網，以輔助學生學習。

胡懷中在信末重申，時刻記着「育德立仁」是創辦樹仁大學的初心，呼籲遇到情緒、學習等問題的同學撥打熱線（電話：2570-7110）聯絡校方。