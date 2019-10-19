【逃犯條例】梁振英撰千字文質問中大校長段崇智︰你有無入錯行？

政協副主席、前特首梁振英今日（19日）在其Facebook發布「給香港中文大學段崇智校長的公開信」，用逾1,500字回應中大校長段崇智昨日為被捕中大生發聲的公開信。梁振英在信中形容段崇智只為自己解脫，形容是「縮骨」、「甩身」之舉。他又質疑段校長信任被捕學生所述經歷，反問有無了解過他們被捕前的行為，如有沒有掟磚、放火、掟汽油彈、襲警等，「如果你知道，你會報警嗎？」 就段崇智曾促特首林鄭月娥在機制以外跟進學生投訴，梁振英反問「中大學生比其他人更為平等嗎？」在信中最後，梁振英指「近年香港的大學學生會都是玩政治的，當中還有無恥無敵的高手，但不是每個大學校長都是懂政治的。」該信以「段校長，你有沒有入錯行？」作結尾。 就前特首的公開信內容，《香港01》正向中大查詢。

只是為了你個人的解脫，用香港的俗話，是「縮骨」、「甩身」之舉。 梁振英斥段崇智

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前特首梁振英今日在其Facebook向段崇智發炮，質問他「你有無入錯行？」（資料圖片）

指學生「咬着各校校長不放」

梁振英在致信中，一開首便指自己「不是中大校友，但教育興亡，匹夫有責。」形容段崇智昨日的公開信，「只是為了你個人的解脫，用香港的俗話，是『縮骨』、『甩身』之舉。」他指過去四個月的「違法和暴力運動」是政治和國際關係問題，不是任何大學的校政校務問題；被捕學生是成年人，有家長有支援基金，但一直「咬着各校校長不放」，逼迫校長表態並譴責警方，他認為是為了「將違法行為反黑為白，在校園內外確立運動的正當性」。

大家始料不及的是，你「打倒昨日的我」會打得如此徹底。 梁振英斥段崇智

質疑段崇智如了解學生被捕前行為會否報警

梁振英指段崇智的公開信「太多言不由衷，太多委屈」，質疑段崇智「你的意思不是用大學的『公信力、影響力』干預獨立的檢控和審判吧？」並批評段崇智大學管理層，了解學生被捕後情況的同時，有無了解學生在被捕前的行為，如有沒有掟磚、放火、掟汽油彈、破壞地鐵站、襲擊警察、毀壞大中小型企業的商店財物、煽惑他人，質疑如果校方知道會否報警。

就段崇智促行政長官林鄭月娥考慮針對大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外跟進，梁振英續批評「中大學生比其他人更為平等嗎？」

↓↓中大學生會本月3日到行政樓 要求見段崇智↓↓

指大學學生會有無恥無敵高手

梁振英重提10月10日的對談會，指從報道「已經可以預料你會轉軚」，但形容「大家始料不及的是，你『打倒昨日的我』會打得如此徹底」，指段崇智公開信沒有半句批評學生當日對他的「惡劣行徑」。

梁並引述中大學生會對段崇智公開信的回應指，他認為「這些有為的青年人」不需要任何校長保護，並認為學生會提醒段校長「公開信只是一切支援工作的第一步」，有其他意味，讓段校長「揣摩一下」。

梁振英指「近年香港的大學學生會都是玩政治的，當中還有無恥無敵的高手，但不是每個大學校長都是懂政治的。」該信以「段校長，你有沒有入錯行？」作結尾。

↓↓本月10日段崇智與學生對面 由被阻離開到夾道歡送↓↓

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無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。 段崇智公開信 2019.10.18

段崇智公開信︰無論因何事被捕須確保應有權利

段崇智昨（18日）發公開信指，中大逐一聯絡逾30位被捕同學，讓學生親述在拘留期間曾經遭不合理及暴力對待，如被拖延求醫、被警員掌摑、要求見律師家人不果、逼全裸搜身等，顯示絕非單一事件，大學已即時聯繫義務校友律師協助，呼籲受影響學生爭取應有權利，他非常願意與律師一起陪同投訴，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。段校長明確指出，「無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。」

絕不能倉卒行事讓校園變成爭辯戰場

段崇智提到，學生目前對警方有不安情緒及不信任現行制度，他感到無奈但理解並非一朝一夕形成，故會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外嚴正跟進，並促政府應該正視要求成立獨立調查委員會的強烈聲音，以查找警民衝突以至整個事件的真相，「因為只有真相才可以為所有人帶來最公平的結果。」

保護大學的成員，大學責無旁貸。同時，在大學成員甚至社會大眾都期望我們主持公道的時候，我身為校長，必須謹慎運用大學的公信力，絕對不能倉卒行事，讓校園變成爭辯的戰場，甚至讓本來已經受創傷的人，因為某些惡意攻擊而受二次傷害。 段崇智公開信 2019.10.18

深信對話是解開矛盾的出路

段崇智指出，大學責無旁貸保護大學成員，「身為校長，必須謹慎運用大學的公信力，絕對不能倉卒行事，讓校園變成爭辯的戰場，甚至讓本來已經受創傷的人，因為某些惡意攻擊而受二次傷害。」他的公開信最後以「讓信、望、愛帶領我們前行」為題，指過去幾個月的社會及校園風波，對各人都是一個學習的過程，他深信對話是解開矛盾的出路，並指校園不會放棄教導同學博文約禮的精神，籲「所有香港人，不論政治立場，都是同舟人，有很多共通之處。我衷心希望真相可以帶來和解，可以重建香港寶貴的精神財富。」