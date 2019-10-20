【10.20遊行】防暴警進駐高鐵西九站　持長槍、鐵箱進出職員範圍

反修例風波持續，民陣九龍遊行申請遭警方反對，上訴亦被駁回，民陣副召集人陳皓桓及社民連梁國雄等以個人名義承接遊行，今日（10月20日）由尖沙嘴梳士巴利道花園出發，至高鐵西九龍站。 港鐵宣布，西九龍站今日只供持即日車票乘客進出，以及只開放D及K出入口。《香港01》記者現場所見，站外被大型水馬圍封，站內則有最少數十計防暴警察來回進出，部分配備長槍及長盾，亦有防暴警搬動鐵桶、鐵箱及大型黑色行李袋等，進入港鐵辦公室範圍。

港鐵昨晚宣布，西九龍站今日只供持即日有效車票或購票憑證及旅遊文件的乘客進入車站；票務處及售票機今日暫停服務，網上購票及電話熱綫購票系統等，則於中午12時起暫停售票。除D及K出口以外，其他出入口關閉。

現場所見，西九龍站被重重大型水馬圍封，不少旅客始料未及，於附近下車後迷路，有拖篋旅客兜大圈才能進入車站，批評港鐵指示不清，安排混亂。

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《香港01》記者成功進入站內視察，進入車站範圍前，需先進行車票檢查及安檢程序，現場所見，車站人流較平日冷清，棧內警力明顯加強，有最少數十名防暴警察在內，於車站來回巡邏，部份警員持長槍及盾，及後亦有防暴警察攜帶鐵桶、大型鐵箱進入車站辦公室。

除藥妝店及手信店外，站內餐廳全部暫停營業，由於車站實行單向進出措施，進入票務大堂後，只能停留該層，不能自由出入，港鐵職員則在場維持秩序，有手抱嬰兒的旅客得悉車站內沒有餐飲服務後，即使職員告知要離站用膳需兜大圈出站，需步行40分鐘始能折返，旅客亦寧願離開「搵食」：「我個女今朝未食嘢呀。」