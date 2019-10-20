港鐵：因信號故障　16班西九龍站往來內地車次取消

港鐵今日（20日）公布，由於信號故障，由內地抵港列車將會延遲，4班由香港西九龍站開出的列車車次將會延遲，分別為 G5630、G6584、G5818、G5642。 港鐵再公布，有多班列車將取消：G5842, G5841, G5844, G5843, G5846, G5845, G5848, G5847，G5632, G5633, G5808, G5807, G5810, G5809, G5634, G5635。 。

港鐵於上午約11時45分，表示由於信號故障，由內地抵港列車將會延遲，而G5630、G6584、G5818、G5642班次，由香港西九龍站開出的列車車次將會延遲，車次分別開往深圳北、廣州南、福田及深圳北。

至下午約1時，港鐵表示，以下往來香港西九龍站的列車車次將會取消。

香港西九龍站往來內地的車次 : G5842, G5841, G5844, G5843, G5846, G5845, G5848, G5847，G5632, G5633, G5808, G5807, G5810, G5809, G5634, G5635

港鐵提醒乘客使用其他交通工具，亦可考慮乘東鐵綫往羅湖/落馬洲或往紅磡站乘坐城際列車。乘客可在30天內到香港西九龍站辦理退票。

港鐵稱會盡快提供進一步消息。 有關班次的資料，請留意於香港西九龍站發放的最新資訊，亦可致電高速鐵路購票及客務熱綫 (852) 2120 0888查詢或瀏覽高速鐵路網站www.mtr.com.hk/highspeed 。