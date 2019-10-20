【10.20遊行】商舖照常營業、海港城如常運作　防暴駐守柯士甸站

民陣發起今日（20日）在九龍區遊行，但警方發出「反對通知書」，提出上訴後亦被駁回；惟民陣副召集人陳皓桓聯同社民連梁國雄、民主黨何俊仁以及工黨何秀蘭以個人名義，發起九龍區大遊行，遊行路線由尖沙咀梳士巴利道到高鐵西九龍站。記者在現場所見，彌敦道有不少商舖仍然營業。

有不少店鋪仍開門，有店員表示不擔心。（蕭韻蕊攝）

記者今日（20日）上午在尖沙咀一帶視察，海港城和彌敦道大致平靜。到中午時分示威者逐漸增多，有部分店舖落閘，不過位於彌敦道部分商舖例如藥房、金舖、錶舖等仍繼續營業。

在彌敦道的藥房職員表示，會繼續營業，暫時未決定會否關舖，視乎情況而定。她又指示威者在和平遊行，她並不擔心安全問題。

而海港城則人流較少，早上未見保安明顯加強，暫未見有警員駐守，海港城內大部分商店和食肆都照常營業，沒有特別的保安措施。海港城職員和商店員工均表示，暫時未收到任何的指示，目前會如常運作。

示威者在彌敦道上集結。（蕭韻蕊攝）

另外，柯士甸站在早上已以實施客流管理為由關閉出B4、C和D出口，站內人流不多，大部分店舖照常營業，不過保安明顯加強，D出口外的玻璃外圍接近全部圍上鐵板保護。D出口外曾有至少四輛警車停泊，有至少十多位防暴警察進入站內，部分持有長槍和長盾，亦有旗手。部分警察曾到其他樓層駐守。

而柯士甸站旁邊的高鐵西九龍站亦架設大型水馬，部分另外再鎖上鐵絲網保護，綠化空間亦被圍封，有想轉乘西九龍站的乘客，要從柯士甸站沿大型水馬走到西九龍站的另一邊上車，有旅客批評安排麻煩。另外，記者在現場所見至少有六輛警車停泊在水馬圍封範圍的綠化空間內。