【10.20遊行】銀髮族戴雪橇犬頭套上陣　冀為年輕人提供援助

民陣原定今日（20日）舉行「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」大遊行，由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，但遭警方反對，上訴亦遭駁回；惟烈日下，仍有不少市民到達原定的起步點自發遊行，黑衣黑口罩人潮形成一片黑海。 參與人士當中，有銀髮族上網自學製作動物頭套，掩蓋面容，但卻無法掩蓋其對《反蒙面法》的不滿、上街的決心。他輕裝上陣，一個背囊、一支柺杖，必要時為「落單」的年輕人提供援助，希望令警察「打少一棍得一棍」。

尖沙嘴梳士巴利花園遊行在中午時分已人頭湧湧，不時高呼「香港人反抗」。今年56歲的莫先生是環保工程師，他戴上用紙製成的雪橇犬頭套，在人群中備受矚目，直言是對《反蒙面法》的不滿。

六月起成為反修例遊行的常客，與年輕人同行，撐著拐杖的莫先生無法成為前線，但看見「落單」的示威者及附近有警察走近，自己也悄悄走近，為示威者作掩護，但嘆言「呢招六、七月都仲得，八月開始就唔得喇，警察見到我都照打落嚟，幾次打中手指」。然而，他如常「上街」，希望他的出現令警察「打少一棍得一棍」，也是為對得住自己良心。

面對警暴問題日趨嚴重，莫先生亦感心痛，在612眼看警察向背對的示威者揮棍並打至流血，對警察信心跌至谷底，「佢哋不斷需要為自己濫暴搵籍口，半年間成為魔警」。另一件令他心痛的是，年輕人紛紛準備遺書，又溫馨提示他「唔好走咁前、願意為你擋子彈」，故決心站出來與他們同行。

莫先生戴上用紙製成的雪橇犬頭套。（勞敏儀攝）

任文職的陳先生（化名）帶兩個分別三歲及六歲女兒齊戴口罩參與遊行，他直言面對政府濫權暴政」，特首林鄭月娥多次發表廢話，只能靠參與遊行表達不滿。他說，女兒從新聞看見警察打示威者，只能說是「警察唔乖」，無法解釋原因，女兒在街上看見警察也甚感緊張。

余小姐自製「香港加油」書籤。（勞敏儀攝）

此外，有任職歷奇教練的余小姐自製「香港加油」書籤派發，在這場運動中尋找適合自己的位置。她形容，「反送中」只是導火線，面對政府種種濫暴問題，香港人必須站出來，否則原本以為理所當然的自由也會失去。