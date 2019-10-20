【10.20遊行】起步前「黃店」龍門冰室排長龍　重慶大廈派水

警方反對民陣發起今日下午的九龍區遊行，4名民主派人士梁國雄、陳皓桓、何秀蘭和何俊仁以個人名義繼續舉辦遊行，按原定路線由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站。遊行開始前，位於金馬倫道的多間食肆大排長龍，包括被視為「黃店」的龍門冰室、潮丸。 在重慶大廈，有大批南亞人士正預備冰水，派發給遊行人士。有南亞裔人士表示，今天與其他朋友共預備一千支水，予有需要人士。他表示與參與遊行人士的人一樣都是香港人，又提到過去港人對重慶大廈印象不好，但他說重慶大廈是非常美麗（very beautiful），歡迎香港人日後隨時來重慶大廈。

黃店潮丸外同樣大批長龍。（吳倬安攝）

遊行開始前，位於金馬倫道的多間食肆門外擠滿食客，現場所見，被視為「黃店」的龍門冰室、潮丸等，門外有大批身穿黑衣人士在排隊等候，人流更溢出金馬倫道的行車路，有輪候的食客不時高叫政治口號。

有南亞裔人士準備大批冰水預備派發給遊行人士。（吳倬安攝）

另外在重慶大慶，亦有南亞裔人士準備冰水派發遊行人士。自小在香港接受教育的KK表示，今天與其他朋友共預備一千支水，予有需要人士。他表示與參與遊行人士的人一樣都是香港人，又提到過去港人對重慶大廈印象不好，但他說重慶大廈是非常美麗（very beautiful），歡迎香港人日後隨時來重慶大廈。

對於四個月的反修例運動，巴基斯坦裔人士KK（左）認為，示威者和警方都要冷靜下來，不要再用暴力。（吳倬安攝）

在重慶大廈經營電話生意、巴基斯坦裔的KK坦言，對於岑子杰遇襲後，網上有人呼籲攻擊重慶大廈和清真寺感到非常失望，及後他與友人到醫院探望岑子杰，社會對他們的觀感大大改善，他強調小數族裔都有好人，「大家都要行出第一步，無乜嘢嘅 」。

對於四個月的反修例運動，他認為示威者和警方都要冷靜下來，不要再用暴力，「呢個係我哋屋企，應該要保護屋企，有乜問題坐低慢慢解決。警察應該保護香港人，大家都係為香港好」。