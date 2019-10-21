首間紙包盒回收廠不夠「廢」　回收量僅每日最高處理量一成

本港紙包飲品回收率近乎零，但近月終現曙光。有本地回收商申請350萬元回收基金，在元朗設立首家紙包飲品盒回收製漿廠，每日可處理10公噸紙包飲品盒，轉化成紙漿再製成抹手紙、廁紙等。 但市民對回收紙包盒的意識仍薄弱，新廠目前每日平均僅收到約一公噸，佔最高處理量約一成，回收商冀更多市民及商家加入回收行列，並乾淨處理，令紙包飲品盒有新出路。

以往不能回收的紙包飲品盒、牛奶盒、紙杯等，日後將有回收出路。（勞敏儀攝）

黃錦星：綠在區區可回收紙包飲品盒​

本地回收企業「資訊機密處理有限公司」（SSID）把回收廠命名為「喵坊（MilMill）」，既是因為牛奶盒外型像貓咪，也希望新廠成為「招『材』貓」，提升由紙、膠、鋁等複合物結合而成的紙包飲品盒回收率，預計首兩年投資額達1,000萬元。

新廠房面積達2萬平方呎，透過水力打漿技術，把紙包盒投入高濃水利碎漿機，約40分鐘分離成鋁粉、塑料及紙漿。創辦人之一葉文琪表示，以每日運作10小時計算，新廠最高處理量達10公噸；必要時機器可24小時運作，變相最多可處理20公噸紙包飲品盒。

雖然環境局局長黃錦星今日表示，所有綠在區區可回收紙包飲品盒。但葉文琪面對目前每日僅約一公噸的回收量，嘆言「一日10噸才能收支平衡，期望每日至少收到3、4噸」，正研究混合不同紙種處理。此外，紙杯、熱感紙、被食物污染紙張等以往欠回收途徑的紙類同樣可回收，但他指需企業配合，員工亦需額外處理增加工序。

另一難題是乾淨回收。葉文琪憶述曾接收酒店紙包飲品盒，疑因未有徹底沖洗乾淨，送到工廠時已發臭、發霉，影響紙張纖維及滋生細菌，「不能有超過三成污糟物料，否則運作上會吃力」，若額外聘請人手分揀亦浪費時間。

葉文琪希望新回收廠每日至少回收3、4公噸紙包飲品盒。（勞敏儀攝）

出口紙漿製成衞生紙

紙包飲品盒含多層物料，分為鋁箔盒（含75%紙、20%膠和5%鋁）和牛奶盒（含85%紙和15%膠）兩種。以鋁箔盒為例，葉指一公噸紙包盒可製成不多於750公斤濕漿，可售往越南造紙廠製成廁紙、抹手紙。目前新廠試行利用辦公室紙的濕漿，出口至越南製成衞生紙，並透過網上預售或在小店發售，其後再試用紙包飲品盒，令其有新出路。

他希望面對香港回收透明度不高境況下，透過成立紙包盒可持續發展教育中心，告訴公眾紙包盒可變成有用的原材料，重建對回收系統的信心。