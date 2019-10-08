港人每年棄近三萬噸紙包盒　維他奶推動回收　料首年回收百噸

在2017年，港人棄置於堆填區的紙料夾層包裝盒數量近2.9萬公噸，足以鋪滿4,360個香港大球場。一個紙包飲品盒由紙、膠及鋁等組成，回收率近乎零，但隨香港首間紙包飲品盒回收廠最快本月底開幕，回收困境將出現逆轉。 本港紙包飲品生產商龍頭維他奶國際集團有限公司（下稱維他奶），今日（8日）宣布，將定期收集參與「乾淨紙包回收計劃」逾75間中小學、觀塘花園大廈及維他奶公司的廢棄紙包飲品盒，交予回收廠處理，預計首年可回收約100公噸，亦會進入校園及社區推廣乾淨回收資訊。此外，位於香港城市大學的一部「維他奶」膠樽回收機將兼容紙包飲品盒回收功能，投入飲品容器後會自動分流，成全港首部，將於本周投入服務。

劉盛雪表示，與超過75間本地及國際中小學合作推出一系列推廣乾淨回收紙包飲品盒活動，料可接觸約五萬名學生。（勞敏儀攝）

命名為「Mil Mill 喵坊」的紙包飲品盒回收廠開幕在即，日後可利用水力打漿技術，將紙包盒加水打成漿，再分離成紙漿及鋁塑混合物，避免當成廢物葬身堆填區。

相繼有環團展開紙包飲品盒回收行動，維他奶也加入回收行列，今日啟動「乾淨紙包回收計劃」，與超過75間本地及國際中小學合作推出環保講座、參觀紙品回收再造工廠、升級再造工作坊，以及在校內推廣乾淨回收紙包飲品盒等活動。維他奶香港行政總裁劉盛雪表示，希望先提升學生回收意識，明白「原來紙包盒都可以回收」，期望三年內可把活動擴展至全港三分一、約300間中小學。

回收桶用乾淨回收的紙包盒製成。（勞敏儀攝）

30個紙包盒換一包無糖茶系列飲品

此外，維他奶「紙包回收流動教育中心」今個月亦會派出一部流動車遊走多區兼回收，同時向公眾展示紙包盒的製造及回收再造資訊。為增加乾淨回收誘因，市民帶同30個已清洗的紙包飲品盒到流動車，可換領一包維他無糖茶系列飲品。

至於衞生問題，維他奶鼓勵市民先去除紙包飲品盒的飲管及膠套，其後剪開盒子及沖洗、壓扁，最後投入指定回收桶。被問及會否擔心沖洗不乾淨而產生惡臭，劉盛雪稱首要工作是從教育入手，改變行為習慣，強調目前屬試驗性質。

維他奶派出流動教育車遊走全港多區，向學生及市民推廣乾淨回收紙包飲品盒資訊。（勞敏儀攝）

首年料回收100公噸紙包盒

在回收方面，維他奶會在參與計劃的學校、觀塘花園大廈設立乾淨紙包回收桶，連同維他奶公司的廢棄紙包飲品盒，包括生產過程廢棄品、完成檢測產品及員工丟棄的紙包盒，回收商會定期派車前往回收。劉盛雪估計，首年可回收約100公噸紙包飲品盒。

回樽機可同時回收紙包盒

維他奶目前在6個地方設置膠樽回收機，劉盛雪透露一部位於城大的回收機可同時回收膠樽及紙包飲品盒，市民同樣是掃描飲品盒上的條碼，進入回收機後會自動分流兩類飲品容器。至於會否考慮提供經濟誘因增加回收，她說明白市面上有不同回收計劃迎合不同消費者需求，但目前回收情況理想，暫時不會改變計劃方針。

劉盛雪估計，首年可回收約100公噸紙包飲品盒。（勞敏儀攝）

環團「綠色力量」去年底曾批評維他奶作為本港最大紙包飲品盒廢物製造者，沒有採取任何回收行動，把處理廢物責任轉嫁市民及社會。對於維他奶新安排，綠色力量助理教育及項目經理余健綱認為是好開始，但維他奶的回收工作仍屬「被動」，建議回收工作應大幅擴展至校園以外地區，否則於事無補。