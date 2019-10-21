蓮塘/香園圍口岸揭承建商禮頓欠螺絲帽入貨紀錄　已發警告信

港鐵沙中線工程去年接連傳出醜聞，其中承建商禮頓成為眾矢之的，之後被處罰禁止投標，政府更設獨立調查委員會徹查紅磡站問題。 不過，禮頓再次捲入工程醜聞，建築署證實，身為蓮塘口岸建築及相關設施工程承建商的禮頓，未能提供部分螺絲帽的入貨紀錄，部分更已安裝及灌注石屎。署方指，禮頓的表現不理想，亦不符合約要求，去年已發警告信。 有資深土木工程師認為，未有入貨紀錄的螺絲帽，相信都未經檢驗，不能確定是否及格。他續指，不符規格的螺絲帽，可引致後遺症，令結構變形更嚴重，認為如果涉事位置並非主結構，應拆掉重做。

蓮塘口岸料今年內啟用，連接口岸的香園圍公路已於今年5月通車。（資料圖片）

蓮塘口岸建築及相關設施的工程合約價值71億元，於2015年7月動工，承建商為禮頓。口岸原訂2018年完成，惟工程有延誤，預料今年內啟用，而連接口岸的香園圍公路，已於今年5月通車。

建築署回覆《香港01》證實，去年8月在工地審核時，發現承建商禮頓，並未適時提供用於管制內連接橋小部分位置的部分批次螺絲帽入貨紀錄，而且部分螺絲帽已與鋼筋接駁，然後灌注石屎。署方又指，工程顧問公司其後檢視由承建商提供的螺絲帽詳細資料，確定部分螺絲帽仍存放在工地倉庫。

螺絲帽符合安全要求

不過建築署亦稱，已灌注石屎石屎的部分，並非連接橋的主結構，而且鑿開混凝土抽取樣本，會破壞螺絲帽的完整。署方續指，工程顧問已評估整個結構，亦有就其餘部分作隨機抽樣質量測試，認為螺絲帽合符原定設計及安全要求。

因應事件，建築署認為禮頓的表示不理想，不符合約要求，去年已發警告信，並反映在其表現報告。

資深土木工程師倪學仁表示，螺絲帽缺乏入貨紀錄，亦應該未有接受檢驗，不能確定是否及格材料。他續稱，雖然建築署指，已安裝螺絲帽及灌注石屎的部分，並非連接橋的主結構，不過認為即使非主結構，都會引發後遺症，「用係邊都有可能有後遺症」。

倪學仁解釋，結構受壓時，會有出現變形的情況，需將之控制在一定範圍內，惟不及格材料，或會引致更嚴重的變形，建議如果該位置並非主結構，就應拆掉重做。他又稱，是次情況非常罕見，因為一般政府工程的規管都相當嚴格，有備存財料記錄，相信可能是監察出現問題。

倪學仁表示，使用不及格螺絲帽，可能會引發後遺症。（資料圖片）

禮頓近年在香港涉及多宗工程醜聞，沙中線紅磡站工程先被揭涉及剪短鋼筋，之後再發現擅改工程設計，而且工程紀錄有缺失。此外，禮頓中建聯營的會展站工程，同樣被揭醜聞，未有跟足圖則設計，挖掘工程又超出容許的深度。在港珠澳大橋方面，禮頓亦有份負責旅檢大樓的工程，在大橋通車前夕，旅檢大樓天幕曾出現滲水，變成「水舞間」。

另外，禮頓亦曾在蓮塘口岸工程拖欠薪金，職工盟當時指，涉款料及450萬至500萬，工人一度示威。

因應紅磡站及會展站的工程問題，禮頓去年10月被「罰停賽」，禁止投標政府工務工程15個月，不過禁令並不包括港鐵、機管局工程。