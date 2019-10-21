廚子與失戀少女搭訕後　涉在公園犯強姦　陪審團一致裁脫罪

16歲失戀少女重回拍拖舊地懷緬過去，遇上一名男廚工上前兜搭。廚工買酒讓少女消愁，涉趁女方醉酒時強姦對方。廚工否認一項強姦罪受審，並在自辯時強調，少女在性交時沒反抗或表示不同意。陪審團經退庭商議，今（21日）在高院一致裁定被告罪名不成立。

被告郭灝楊在高等法院否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

被告郭灝楊，24歲。他原被控於2016年8月15日，在屯門蝴蝶邨蝶舞樓附近的兒童遊樂場強姦X(案發時16歲)。6女1男的陪審團經約3小時的退庭商議，一致裁定他罪名不成立。

事主到案發地點回想拍拖往事

事主X早前供稱，案發當日到屯門蝴蝶邨的露天劇場，回想起與和前男友A拍拖的往事。期間，被告跟她聊天，X提及和A分手一事，被告提議飲酒並一度離開買酒。

事主喝過兩枝酒

X飲了兩枝酒後覺「好暈」，但仍然清醒，之後二人到兒童遊樂場。期間，被告攬她的腰，又吻她的嘴和摸胸。對方繼而脫下她的短褲和內褲，和X性交。X圖推開被告，但醉酒無力。X稱她有說過「唔好」和輕聲叫喊，以表示不同意，但遭被告用手掩口。被告在性交後離開，而X把事件告知A。

被告指事主提議到兒童遊樂場

而被告自辯時指，在案發時有女友，兩人的關係維持至今。被告又指，於案發日看到X獨自坐在涉案露天劇場。被告上前查問，X告知她與男友吵架。兩人在該處飲酒，而被告之後提議到涉案的兒童遊樂場。

指事主沒有反抗

被告在兒童遊樂場建議X，可靠在他的肩膀，女事主依言。而被告之後吻對方，以及伸手撫摸她的胸。被告指，兩人隨後性交，期間X未有任何動作或語言上的反抗，最終被告在X的腹部射精。被告又指，這是他第一次與女朋友以外的女子性交，因此很驚慌。而他向X謊稱要買車仔麵，便離開返家。

而他庭上被問及，事後有否把此事告知女友，被告哭了出來。他之後補充，有告知女友並道歉。女友未有責備他，但一直在哭。

案件編號：HCCC69/2019