失戀少女疑被姦案　被告強調事主無反抗　哭稱他也感難過後悔

16歲失戀少女重回拍拖舊地懷緬過去時，疑遭一名剛相識的廚工在公園內強姦。廚工否認指控，今（16日）在高等法院自辯時稱，當晚見到女事主喝醉，建議她可靠在其肩膊休息，二人便開始接吻，他強調在女事主沒有反抗下，在公園與事主發生性行為。性交後他留下女事主一人便獨自離開。他解釋，因他從未與女友以外的女子性交，事後也感難過和後悔。他說到此亦哭了起來，無法繼續，法庭亦暫時休庭待被告情緒平復。

被告郭灝楊在高等法院否認一項強姦罪。(朱棨新攝)

被告郭灝楊，24歲，被控於2016年8月15日，在屯門蝴蝶邨蝶舞樓附近的兒童遊樂場強姦X。

叫事主靠近繼而接吻

被告自辯時稱，他案發當晚與女事主在公園喝完酒後，見事主把頭靠在公園的遊樂設施上，便建議事主可以靠在他的肩膀上，女事主亦應允。之後他轉身吻向事主，並伸手撫摸她的胸，繼而脫下女事主的一邊外褲和內褲褲管。被告稱當時女事主並無拒絕他，亦沒有作出如推開他等行為。

被告稱他也拉下自己的短褲，並開始與女事主性交，期間女事主除曾有呻吟外，未有任何動作或語言上的反抗，被告亦從未有摀住女事主的口；最終被告在女事主的腹部射精。

被告稱事後覺害怕和後悔

完事後，被告曾兩次問女事主要不要吃東西，稱可幫她買宵夜，女事主稱不用，最終他留下女事主一人便離開現場。被告解釋，他從未與女友以外的女子發生性行為，完事後始感到害怕和後悔，覺對不起女友，但堅稱沒有在女事主不情願下對她作任何事情，亦稱如果女事主當時表示拒絕的話，他不會與女事主性交。

再見事主曾說對不起

被告稱他翌日再次在案發地點公園見到事主，並有向她道歉。數天後，他再次行經過公園，見有兩名男子正在觀察他，又走近他；被告稱他知該區常有不良分子流連，當時感到危險，故快步折返住所。他回到家後，從窗口望到女事主與該兩名男子交談，明白應該與案發當晚事情有關，認為「一定要面對」，故主動走到樓下，發現早有大量警員到場，並把他拘捕。

被告事後亦有與女友道歉

被告警戒下曾說不知道女事主是否同意與他性交，又稱「我知道錯」。被告解釋，他當時的意思是指女事主並無反抗，亦從未同意或反對與他的行為，又指他明白不應與初次見面的女事主發生性行為，亦有向女友道歉，說到此他便哭了出來。

審訊下午續。

案件編號 HKCC 69/2019