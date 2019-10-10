失戀少女回拍拖舊地治情傷　遇廚工搭訕　疑在酒醉下被姦案開審

16歲失戀少女為治情傷，不時到前男友居住的屯門區，緬懷昔日拍拖的日子。一晚深夜連流期間，遇上一名男廚工上前兜搭。廚工買酒讓少女消愁，並涉趁女方醉酒時把她強姦。事發後，少女和前男友在區內尋找，終發現廚工踪影及報警。廚工被捕後對警方稱：「其實我都唔知佢同唔同意。」廚工否認1項強姦罪，案件今(10日)在高院開審。

被告郭灝楊在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

被告郭灝楊，24歲，被控於2016年8月15日，在屯門蝴蝶邨蝶舞樓附近的兒童遊樂場強姦X。

回舊地重溫拍拖日子

控方開案陳詞指，案發時16歲的X與男友A分手後，不時到A居住的屯門區徘徊，重溫兩人拍拖的日子。案發當晚，事主X又到屯門，並停留在蝴蝶邨附近的一個露天劇場，期間以WhatsApp和A聊天。

凌晨遇被告主動搭訕

至凌晨2時許，被告主動上前和X談話。X透露因感情問題而心情欠佳，被告遂建議飲酒消愁，並到附近便利店買酒。X喝了兩枝酒後感眩暈，但仍然保持清醒，被告建議去附近的兒童遊戲場。

X到達後，飲下第三枝酒，更感眩暈。被告開始吻X，又摸她的胸。被告之後脫去X的短褲和內褲，和她性交。X雖表明拒絕，又試圖推開被告，但因醉酒而不果。

聲稱買麵一去不返

被告和X性交後，表示買麵予X進食，惟他一去不返。被告離開後，X透過WhatsApp把事件告知A。A召來兩名朋友，一同在現場尋找被告，但未有所獲。X因擔心家人得知事件，未有報警。

被捕後稱不知對方是否同意

前男友A和X翌日再到現場找尋被告，在A到達前，X一度遇到被告。被告向她道歉，然後離開。X於數天後再尋找被告，終發現被告的踪影。A得知消息後，和朋友到邨內尋找。A的朋友遇到被告，並發現被告進入兆山苑桃景閣。警員接報抵達後，拘捕剛下樓的被告。被告向警員說：「阿Sir俾次機會啦，果日我同佢飲完酒，就去左公園做愛，其實我都唔知佢同唔同意，我而家知錯啦。」

案件編號：HCCC69/2019