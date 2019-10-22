【專訪】港鐵兼上市公司及公營機構　歐陽伯權：可檢討「怪架構」

港鐵近期在反修例示威浪潮中，捲入旋渦中，車站連環被毀；過去亦被外界指作為公營機構，票價「有加無減」為人詬病。港鐵主席歐陽伯權接受專訪時，形容港鐵是「怪架構」，因為作為上市公司需要為股帶來利益，另一方面政府作為大股東要兼顧公共機構功能，「兩者角色的確有衝突。」他說，作為主席有責任檢視港鐵未來路向，包括是否政府出售所持股份，令港鐵成為完全私人企業，或是政府回購所有股份，令其成為政府的公營機構，「將來的確要睇睇。」 （歐陽伯權專訪3之3）

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港府現時持有港鐵75%股權，其餘股份於市場上買賣。歐陽伯權接受《香港01》專訪時指出，港鐵現時是一個比較「怪架構」，因為作為一家上市公司，需要為股東帶來利益，但由於政府同時持有大量股份，加上港鐵的服務對象是公眾，類似一家公共機構，兩者的角色的確有衝突。

主席職責須檢視未來路向

他指作為董事會非執行主席，其中一個責任是檢視未來的路向，「要睇下港鐵未來條路應該點行，而唔係單單只解決眼前問題。」而股權架構正是未來需要檢討的其中一個問題。

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歐陽伯權說，樂意研究港鐵的架構，包括政府全數出售所有股份，成為一家私人上市公司；又或政府全數回購所有股份，重新成為一個政府的公營機構。他說：「的確一個個值得諗嘅問題。」

但他坦言，現時不敢下定論到哪一個方向會較好，需要較長時間分析，尤其要待現時的社會事件平復後，董事局才能慢慢、細心去檢視，「𠵱家右手要顧及上市公司利益，左手又要顧及公眾利益，兩邊永遠都會有少少衝突。」