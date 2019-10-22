【專訪】港鐵連環封站　主席歐陽伯權：對市民造成不便致歉

反修例示威浪潮延續數月仍未平息，警民衝突不斷，港鐵亦墮入暴風圈中。部份示威者更稱之為「黨鐵」，九成車站設施受破壞，部分程度嚴重。 港鐵主席歐陽伯權接受《香港01》專訪時坦承，對被標籤「黨鐵」感到不快，重申港鐵只是一家提供公共服務的上市公司，並非政府部門，希望公眾明白他們所有決定都是基於乘客、員工及鐵路服務安全。他又為「閂站」決定對公眾造成不便致歉，「影響到大家真係好對唔住。」 （歐陽伯權專訪3之1）

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延伸閱讀：

（歐陽伯權專訪3之2） 【專訪】歐陽伯權堅持港鐵應維持有限度服務：做得番90分都要開

（歐陽伯權專訪3之3） 【專訪】港鐵兼上市公司及公營機構 歐陽伯權：可檢討「怪架構」

我哋都係睇個決定，係咪符合乘客、員工同埋鐵路服務安全。安全呢件事，我們係永遠永遠唔會放棄。 港鐵主席歐陽伯權

多個港鐵站遭受破壞。（資料圖片）

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自從內地官媒《人民日報》於社論批評港鐵於反修例示威的服務安排後，港鐵便被示威者稱為「黨鐵」，其封站決定更引起部份示威者不滿，多達85個重鐵車站設施成為攻擊目標被毀，佔全部車站的逾九成。港鐵近日指，設施復修需時，服務至晚上10時便要完結。

每個決定都以安全為出發點

歐陽伯權接受《香港01》專訪時指出，對於港鐵被標籤「黨鐵」感到不開心，但強調港鐵每一個決定，包括封站、列車飛站等，「我哋都係睇個決定，係咪符合乘客、員工同埋鐵路服務安全。安全呢件事，我們係永遠永遠唔會放棄。」他說，每次與管理層溝通時，都表明大家所作的每一個決定，都必須符合以上三點，強調港鐵不會對政治事件有立場。他指關站決定是評估哪個站的風險較高，「我哋係無辦法之中嘅辦法。」

歐陽伯權重申，港鐵每日接載約600萬人次，主要功能是提供公共交通服務，而港鐵其實是一家上市公司、商業機構，惟很多時因為提供公共服務而被誤以為是政府一部份，故希望市民明白，港鐵只有一個宗旨，就是為乘客提供安全、可靠服務。

歐陽伯權：向市民講聲對唔住

對於不少人指出，港鐵之前決定於遊行示威活動前，提早宣布關站，是政治決定為政府服務，亦成為轉捩點開始被示威者大肆破壞。被問到倘時光倒流，港鐵會否有不一樣的決定，歐陽伯權重申，每天香港大約五成的市民依賴港鐵出行，故只會考慮提供的服務是否安全，但對於關站決定對一般市民造成不便，對此表達理解，「我都想趁呢個機會，向香港市民講聲對唔住、唔好意思，但我哋出發點唔係想令到大家唔方便，出發點一直都係想安全。」

冀港鐵不再成為磨心

歐陽伯權說，作為一個香港人見到社會現時的狀況，亦會感到痛心，希望各方可盡快放下分歧，加強溝通平息爭拗，令港人有喘息空間，而港鐵亦不會再成為磨心，「身為一個香港市民，我覺得在現時一個咁多爭執嘅環境下，溝通係非常重要，我希望兩方面係諗到一個方法，可以諗個辦法交流、溝通，將大家分歧拉近，令到香港回歸一個平靜的香港。」