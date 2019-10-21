警就清真寺中藍水道歉　前法庭書記認為歧視耶教　索償5千

警方昨日（20日）出動水炮車駛至尖沙咀清真寺外時停下，向正門噴射藍色水劑，警方被指侮辱伊斯蘭教，警隊高層晚上與一批警員到清真寺解釋及清潔。高等法院前法庭書記入稟小額錢債審裁處，指警方選擇性向伊斯蘭教道歉，歧視天主教及基督教，遂向「一哥」盧偉聰申索5000元情感傷害賠償，並要求他向香港教區道歉。審裁官將案件訂於至12月10日提訊。

申索人譚志輝指警方一再做出褻瀆宗教行為。(馮家淇攝)

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申索人為譚志輝，被告為警務處處長盧偉聰，由律政司代表。

申索書指，警方在今年6月12日反修例活動中，有警員曾「兇牧師」、說「叫你耶穌落嚟」、在9月29日又包圍灣仔循道衛理聯合教會香港堂，以及昨以水炮車攻擊清真寺。

指警多次作出褻瀆宗教行為

他指警方一次又一次作出褻瀆宗教的行為，但處長只選擇性向伊斯蘭教道歉，而未有向天主教及基督教作出相同待遇，歧視該教的教友，涉違反《香港人權法案條例》（383章），故向處長就歧視造成的情感傷害索償5000元，並要求處長向香港教區道歉。

譚志輝庭外表示自己是天主教徒，認為警方多次冒犯宗教，今早曾向平等機會委員會投訴惟不受理。

案件編號：SCTC045684/19