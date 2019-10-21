連接添馬至會展段海濱長廊開通　全長4.5公里成維港之最　　

連接添馬與香港會議展覽中心的海濱長廊今日（21日）正式開放使用，該段長約560米，屬於優化灣仔海濱項目的一部分。 最新的段落可連接早前已開通的石塘咀西區副食品批發市場一帶的海濱長廊，全長約4.5公里，成為維港兩岸目前最長的海濱長廊。

連接添馬與香港會議展覽中心的海濱長廊正式開放使用。（政府新聞處圖片）

連接添馬與會展的海濱長廊長約560米，闊約六米，坐落新填海土地，屬優化灣仔海濱項目的一部分。發展局海港辦事處率先將已完成的海濱長廊開放予公眾享用，較原定計劃提早15個月，並繼續進行餘下內陸部分的工程，預計於2021年年初全面落成啟用。而公眾可由石塘咀西區副食品批發市場，沿海濱漫步或緩跑至灣仔會展，全長約4.5公里，成為維港兩岸目前最長的海濱長廊。

沿途放置多組藝術品

海濱長廊中擺放了多組藝術品，包括由香港知專設計學院師生合力製作的公共家具、安泰微型工作室創作的首個社區發展項目，而部分創作會不定期更新。此外，海港辦事處與香港科學園初創公司Tech Hill Limited合作，運用擴增實境技術，市民只需掃描海濱長廊上的二維碼，便可透過手機或平板電腦，獲得附近地標建築物的資料，也可拍照製作專屬電子名信片等。

海濱長廊亦有擺放加水機和膠樽回收機，鼓勵市民自備水樽和減少塑膠垃圾。而沿長廊興建的四座公眾登岸梯級同步啟用，建立水陸連繫。

將連接海濱長廊與港灣道行人天橋

至於擬於2021年年初完工的第二階段工程中，將會增添更多設施，包括兒童遊樂空間、遮蔭座椅、草地小徑及觀景小山丘等。土木工程拓展署將來亦會在會展以西開展興建園景平台的工程，把海濱長廊與灣仔港灣道一帶現有行人天橋網絡連接，讓公眾更直接方便由灣仔內陸前往海濱。