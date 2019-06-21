堅尼地城招商局碼頭擬重建商廈　提供438間酒店房、公眾海濱長廊

位於堅尼地城的招商局碼頭及貨倉，日前向城規會申請放寬樓面面積限制，以重建作商廈用途，並提供438間酒店房間。 此外，申請人擬於重建後的酒店及辦公室大樓對出，預留12米闊的長廊，以供市民觀賞海傍景色。

位於堅尼地城的招商局碼頭及貨倉，日前向城規會申請為放寬樓面面積限制，以重建作商廈用途。（城規會文件）

申請用地現時為「商業、休閒及康樂設施」用途，面積達1.3萬平方米，擬議發展地積比率戶4.21倍，合共提供3幢非住用建築物。

改建酒店及辦公室大樓

根據文件所示，西座招商局貨倉擬改建作辦公室用途，樓高將達14層，並設空中花園，泳池位於最高層，泳客可直望維港暢泳。

至於東座第二貨倉，亦會改建成21層酒店，提供438間酒店房間。兩座大樓的部份樓層，均會用作零售用途。同時，碼頭部份亦會設兩層的零售商場。

重建後，泳池將位於最高層，可直望維港暢泳。（城規會文件）

東座及面座大樓的對出範圍，將預留12米闊的長廊作步行大道。（城規會文件） 設步行大道賞海傍景色 申請人指出，地盤將設不少於1,800平方米的休憩用地，並會開放予公眾使用。東座及面座大樓的對出範圍，將預留12米闊的長廊作步行大道，而碼頭兩傍亦會預留位置，市民能觀賞海傍景色。

位於堅尼地城的招商局碼頭及貨倉，日前向城規會申請為放寬樓面面積限制，以重建作商廈用途。（招商局倉碼運輸有限公司網站）

政府擬作海濱發展

翻查資料，早於2016年，規劃署已將招商局碼頭及貨倉位置，將「碼頭」及「工業」用途用地，改劃為「商業、休閒及康樂設施」用途。為了增加海濱的連貫性，規劃署規定，業主必須提供一段12米闊及連接兩旁休憩用地。

同時，為了打通海傍一帶，規劃署早前建議搬遷現時位於西寧街的域多利亞公眾殮房，原址擬用作海濱發展。