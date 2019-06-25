【海濱送中】中環海濱長廊變軍用碼頭周三審議　團體籲議員反對

明日（6月26日）不但是民陣反修訂《逃犯條例》集會，被形容為「海濱送中」，將中環海濱長廊一幅 0.3 公頃土地改劃為「軍事用地」相關議案的附屬法例，亦於當日在立法會審議。立法會議員朱凱迪和區諾軒提出多項修訂，包括將議案中的附屬法例廢除和延後生效日期等。保護海濱聯盟發出緊急呼籲，要求全體立法會議員支持廢除議案，避免將中環海濱「送中」。該聯盟將發起聯署，並於明早10時半在公民廣場外示威，形容明日將是議案最後「死線」，呼籲民主派和建制派能團結一致支持「廢除」議案。

反修訂《逃犯條例》風波不斷，特首林鄭月娥曾提出不將重大爭議法案提交議會，不過具社會爭議、由保安局提出中區軍用碼頭移交解放軍駐港部隊議案，其相關的附屬法例，明日提交立法會討論。當五條附屬法例包括《2019 年軍事設施禁區 ( 修訂 ) 令》、《2019年受保護地方（修訂）令》、《2019年受保護地方（保安）（特派守衞）（修訂）令》和《2019年船舶及港口管制（修訂）規例》和《2019年商船（本地船隻）（一般）（修訂）規例》通過後，中環海濱長廊一幅150米長、面積約0.3公頃原為公眾「休憩用地」的範圍，將6月29日自動撥歸中國人民解放軍駐香港部隊作軍用碼頭之用，被指如同「割地送中」。

保護海濱聯盟發出緊急呼籲，要求全體立法會議員支持民主派的有關修訂，阻止「海濱送中」。（「保護海濱聯盟」提供）

民主派議員倡廢除附屬法例或延期生效



立法會議員區諾軒將於當日提出多項修訂要求廢除附屬法例，而朱凱迪則提出將生效日期由本月底，推遲至明年、後年或2047年。保護海濱聯盟發出緊急呼籲，要求全體立法會議員支持有關修訂，阻止惡法通過。該聯盟將與多位立法議員包括區諾軒和朱凱迪等，明早10時半在公民廣場外示威，反對政府將海濱用地規劃為「軍事用地」，促請全體立法會議員支持「廢除」議案。

2014 年城規會決定將中環海濱長廊核心地段之 150 米長、3,000 平方米面積的土地劃作「軍事用途」，已引起大批市民抗議，惟分區計劃大綱圖於今年 1 月提交予特首林鄭月娥時，獲其同意計劃草案並於 2 月 1 日刊憲關於批准計劃草案的通知。今年4月保安局在立法會保安事務委員會提交文件，指政府計劃於本立法年度內，提交法例修訂建議予立法會，並於立法工作完成後，將碼頭正式移交予駐軍。而議案已決定在6月29日自動生效，有關附屬法例以先訂立後審議的程序，視乎立法會的審議結果，將於同日生效。

中環海濱長廊一幅150米長、面積約0.3公頃原為公眾「休憩用地」的範圍，將6月29日正式撥歸解放軍駐港部隊作軍用碼頭之用。（資料圖片）

要求政府兌現承諾「還海濱於民」



保護海濱聯盟發言人羅雅寧向香港01稱，法案本身是「先訂立後審議」，漠視反對聲音，要求政府兌現承諾「還海濱於民」。她稱，特首林鄭月娥違反當日填海承諾，將中環海濱長廊賦予公眾使用的權利，反之將用地交予解放軍，海濱公共空間慘變成軍事用地，是嚴重損害公眾利益，嘆言「不但逃犯送中，地又送中」。她呼籲全體立法會議員支持廢除議案，不要強行通過惡法、製造社會矛盾。

立法會議員區諾軒直言，由於法案將在6月29日正式生效，明日的立法會會議為「諷刺困局」。他解釋，他和朱凱迪的修訂為阻止移交用地成事與否的「最後死線」，但是「明日如果開不了會，沒法討論任何修訂，又或是議員拉布，令我和朱凱迪的修訂無法討論和通過」，法案將無法再被阻止。

中區軍用碼頭範圍。（立法會文件）

議員憂軍事禁區鄰近禁示威活動



保安局曾指出，立法建議是保護軍事設施，中區軍用碼頭應與其他軍事用地一樣，被劃成為「禁區」範圍，而碼頭的餘下範圍，則於不影響防務工作的前提下，考慮開放予公眾使用。政府通過修訂《受保護地方令》後，駐軍將來可基於其需要聘任「特派守衛 」，以協助保護碼頭設施。屆時將可簡化開放手續，毋須預先派發門票。但保安局未有詳細解釋開放詳情。

區諾軒強調，法案通過後患無窮。事實上中環海濱長廊的公共空間會「切斷」，解放軍的執法範圍亦會惹起爭議，屆時公眾在中區軍用碼頭範圍活動難免受到限制，「有關地點鄰近示威活動熱點，會否被禁？」



議員：社會動蕩應暫緩法案

他又指，當法案通過，涉事範圍將受《受保護地方(保安)條例》(第 260 章)規限，按現時法例，任何人士如在受到特派守衞盤問時沒有止步，或抗拒或妨礙特派守衞履行該條例委予他的職責，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第 1 級罰款(即港幣 2,000 元)及監禁 6個月。故他呼籲政府在現時社會動蕩不休的環境下，暫緩有關法案。

當局指出中區軍用碼頭應與其他軍事用地一樣，被劃成為「禁區」範圍。當中碼頭上四座一層高的建築物，因防務運作需要而不能對外開放，於所有時間不容許未獲駐軍批准的人士進入。