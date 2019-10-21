【逃犯條例】高拔陞：醫院不宜集會　已與警建「兩層溝通平台」

今日（21日）中午7間公立醫院有醫護人員集會，追究防暴警察持槍入醫院。醫院管理局行政總裁高拔陞，今日在立法會衞生事務委員會政策簡報會上表示，已跟警方設立「兩層溝通平台」，由醫管局總部與警察總部溝通，而急症室則能與地區警員即時溝通，並設有恆常機制處理突發情況。 高拔陞重申，醫管局要對所有病人提供一視同仁專業服務，醫院不是適合集會地點，因有可能影響運作或影響市民觀感。他又稱已跟醫護人員溝通，冀能了解他們關注的問題，並協助解決。

民建聯葛珮帆：醫院應避免政治化

立法會今日召開衞生事務委員會政策簡報會，由食物及衛生局長陳肇始解說本年度的醫療新措施，而醫管局行政總裁高拔陞亦有出席會議。

數位議員發言時提及近日的醫護集會活動，擔心公立醫護人員政治取態鮮明會令廣大市民求醫時需承受不必要的恐懼。民建聯葛珮帆稱，醫院需要避免政治化，從事不同職業的市民求診時，都不應受到差別對待。另外，公民黨郭家麒說，瑪嘉烈醫院甚至有醫生揚言不喜歡示威人士，不會好好對待他們；人民力量陳志全則說，曾經有傷者因警員進入醫院執法，不敢到公立醫院求醫。

高拔陞強調醫護人員集會時不能有侮辱性言語，避免市民誤會求診時可能會受到差別對待。（資料圖片／李恩慈攝）

高拔陞：醫護人員必須注意公眾期望及觀感

高拔陞回應上述事件稱，醫管局需要對所有病人提供一視同仁的專業服務，重申醫院不是適合的集會地點，醫護人員必須注意公眾期望及觀感。他強調醫護人員集會時不能有侮辱性言語，避免市民誤會求診時可能會受到差別對待。他又表示，相信同事所說的「雖然政見不一，但執勤時一定專業。」高拔陞稱，有透過不同埸合與同事溝通，如在員工大會了解他們的意見及困難。

民建聯陳恒鑌質問，高拔陞口裡說醫院不適合集會，但有甚麼實質行動防止相關活動舉行。高回應稱，最重要的是需要了解同事希望解決甚麼問題，譬如今天7間醫院集會的主題針對醫院與警方溝通，需協助他們跟進情況及解決問題。高拔陞解釋，醫管局已跟警方設立「兩層溝通平台」，由醫管局總部與警察總部溝通，而急症室則能與地區警員即時溝通，並設有恆常機制處理突發情況。