【施政報告2019】設18區康健中心　陳肇始：今屆政府會搵齊地

《施政報告》政府提出地區康健中心擴展至全港18區，未來深水埗、黃大仙等6區將設地區康健中心，另有11區將先設立地區康健站。食物及衛生局長陳肇始今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，各區對設立康健中心反應熱烈，故在部份地區設立康健站作過渡性安排，並由非政府組織營運。她承諾，今屆政府內會覓好18區康健中心的選址用地。

葵青區本港首間地區康健中心於上月底正式啟用，陳肇始表示，每日都有近百名市民到中心登記成為會員，使用者對服務滿意。她指，自己曾親身視察，希望一年內有5萬人次到葵青區康健中心使用服務，中心會視乎人手情況，再向外推廣，甚至為區內市民提供外展服務。

食物及衛生局局長陳肇始。（資料圖片）

有葵青區市民致電節目，質疑康健中心的社區推廣及聯繫不足，亦未有精神健康服務等。陳肇始表示，中心有15位醫護人員及3位社工，定位是以預防慢性病及推廣健康為主，相信未來會在社區推廣精神健康，但醫療服務則會交由醫院負責。

新一份《施政報告》亦提及，探討為剛註冊或具有數年工作經驗的非本地培訓醫生提供專科培訓。陳肇始表示，最新公立醫院專科醫生流失率平均超過6%，較過往的4%至5%高，故報告提出相關措施，以吸引醫生回流香港服務，強調專科培訓仍以本地醫生為先。

至於冬季流感高峰期情況，陳肇始指按衛生防護中心持續監測結果，現時流感個案暫處低位，屬基線水平之下，但難以估計何時來臨；一般而言，12月、1月為冬季流感高峰期，政府已展開預防流感工作，包括疫苗接種等。被問到《禁蒙面法》會否影響防疫工作，陳表示，法例是針對集會遊行情況，與公共衛生無抵觸，打流感針固然是預防流感的好方法，但亦都會呼籲市民患病要帶口罩，避免去公共地方等。