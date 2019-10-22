【水炮射清真寺】鄧炳強致電毛漢道歉　形容是「非常不幸的意外」

尖沙咀清真寺門口周日被警方水炮車噴射藍色水，門外數人和清真寺外圍同時被「染藍」；警方解釋當日出動水炮車是為了驅散人群、保護清真寺。當日在清真寺外被水炮車藍色水劑射中的印度協會前主席毛漢今日（22日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，昨日（21日）警務處副處長鄧炳強致電他道歉。毛引述對方指，「可能揸車個位無咁多經驗，佢話會處理」，而鄧又形容事件是「very unfortunate accident」（不幸意外） 。毛漢又稱，鄧炳強曾向他索取當日其他在場人士電話以作道歉，包括立法會議員譚文豪及融樂會總幹事張鳳美。

毛漢重申，原則上接受林鄭及鄧的道歉，但絕對不能接受警方記者會的解釋，強調當日在清真寺外的並非示威者，形容警方說法是「廢話」、「垃圾」，「唔錯都錯咗，唔啱一定要say sorry，唔可以做咗就算數，你樣樣都啱晒，社會就錯晒?」他強調，警方必須澄清當日在清真寺門外人士並非示威者，又指有向鄧炳強反映警方在連月來表現，已成為亞洲最差的隊伍，他指，「佢話知，會處理。」

毛漢又批評，警方昨日（21日）記者會中的言論與鄧炳強電話中所說的不符，他將會再聯絡鄧，要求對方發新聞稿指事件是「射中無辜路人」（Innocent bystanders were sprayed）。對於有指毛漢早前曾參與撐警集會，他澄清當時不知道該集會是撐警集會，只是有人邀請他以少數族裔身份，上台表達「希望香港盡快回復秩序」的意見，之後亦沒有參與同類型集會。

毛漢又強調，他並非回教徒，當時只是途經清真寺外，並稍作停留與立法會議員譚文豪等人打招呼。他又形容，當時被水炮車藍色水劑射中頓感「全身被火燒」，直到現時眼睛仍感不適。

將要求警方發新聞稿指射中無辜路人

毛漢又批評，警方昨日（21日）記者會中的言論與鄧炳強電話中所說的不符，他將會再聯絡鄧，要求對方發新聞稿指事件是「射中無辜路人」（Innocent bystanders were sprayed）。對於有指毛漢早前曾參與撐警集會，他澄清當時不知道該集會是撐警集會，只是有人邀請他以少數族裔身份，上台表達「希望香港盡快回復秩序」的意見，之後亦沒有參與同類型集會。

毛漢又強調，他並非回教徒，當時只是途經清真寺外，並稍作停留與立法會議員譚文豪等人打招呼。他又形容，當時被水炮車藍色水劑射中頓感「全身被火燒」，直到現時眼睛仍感不適。