【水炮射清真寺】被傳囑毛漢「小心說話」　鄭泳舜：無威脅成份

昨日（20日）尖沙咀清真寺門口被水炮車噴藍色水劑，門外數人亦同時「染藍」，包括印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani），毛漢接受傳媒訪問時斥香港政府及警方「離晒譜」。今日有網上訊息流傳指，民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜在探望毛漢期間，「警告他要小心說話」。 鄭泳舜接受《香港01》查詢時強調與毛漢的談話絕無威脅成份，只是善意提醒老人家將會有不少傳媒訪問他，期間會觸及宗教、種族問題，而現在社會分化撕裂，希望他的言論不會令香港社會進一步分化、高燒。鄭又強調，善意提醒毛漢，是不要他被人利用。

毛漢（背對鏡頭）昨日在清真寺外被水炮車噴中，一頭白髮「染藍」，現場由其他人協助清理，之後曾經送院。（資料圖片）

鄭泳舜回覆《香港01》查詢時表示，認識毛漢已經六七年，自己又曾是民建聯少數族裔委員會主席，故當他從新聞畫面得悉毛在清真寺外被藍水射中入院，便聯同民建聯現任少數族裔委員會主席孔昭華探望他。去到醫院發現毛漢已經出院，經同意之後便轉到毛漢家中，以慰問傷勢及了解可提供甚麼協助。

毛漢指不應射水炮 鄭泳舜向政府反映

言談之中毛漢對警方的行動有意見，表示當日清真寺門外的位置沒有甚麼人，根本不必要發射水炮。鄭泳舜昨日已將毛漢的意見轉達保安局及警方，並於今日上午聯絡政務司司長辦公室，要求政府正視清真寺事件，盡快落區向少數族裔宗教團體解釋。

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冀不要被人利用 無叫毛漢不和傳媒說話

鄭泳舜表示，在探訪期間與毛漢講到香港情況，談到如何化解當前困局。鄭提醒毛漢要特別留意，因為可能會有很多人訪問他，並會提到宗教、種族的問題，「希望他不會被人利用」，強調言論並無威脅成份，亦沒有叫他不要和傳媒說話。