【警方記者會】護清真寺人士染藍　指引揭水炮車只針對暴力衝擊

周日（20日）九龍遊行演變成多區衝突，水炮車由梳士巴利道往彌敦道射藍色水劑作驅散，其間兩度向清真寺射水，清真寺與印度協會前主席毛漢、立法會議員譚文豪等保護清真寺人士「染藍」。警方事後向寺方為「誤中」致歉，但「誤中」說法備受質疑。翻查保安局文件，水炮車「噴水」只會針對暴力衝擊行為，但當時寺外並無衝撃行動。而水炮車完整使用指引，至今從未完整公開。

行動部高級警司汪威遜。（林振華攝）

警：昨水炮車清場合三原則

警方行動部高級警司汪威遜於今日例行記者會表示，周日水炮車由梳士巴利道往彌敦道作驅散，配合了水炮車使用三大原則，包括嚴重傷亡、大規模財產被破壞及主要幹道被堵塞，阻礙警方執行職務及破壞社會安寧及秩序。

綜觀昨日情況，示威者在油尖旺一帶沿彌敦道多個路口、長沙灣、荔枝角道設路障，部分更縱火，例如在與亞皆老街交界及油麻地果欄外設路障。

香港01翻查保安局今年向立法會提交的文件指出，警方會注意在公眾騷亂中使用水炮車噴水裝置可能帶來的風險，在使用噴水裝置時，「只會針對暴力衝擊行為」，而非個別示威人士。「噴水」必定會跟從幾項重要原則，包括在現場情況許可下，警務人員會先作出警告，示意將使用有關裝置；在使用有關裝置之前，警方會在實際可行的情況下，讓有關人士有機會遵從警方的指令；只使用為達到合法目的而合理地使用需要的噴水模式；以及在達到目的後 ，立即停止使用有關裝置。

九龍清真寺周日被水炮車藍色水劑染藍。（陳康智攝）

清真寺外無衝擊 水炮車兩度噴水

汪威遜指，當時水炮車的工作是以人群噴劑沿途作驅散，如以人力作驅散，警察防線會與「暴力示威人士」很接近，提高衝突危險性。然而事發時清真寺外並無示威者集結，而是印度協會前主席毛漢Mohan Chugani、立法會議員譚文豪、融樂會總幹事張鳳美女士等十多人，是在該處保護清真寺，並非暴力衝擊清真寺。而據譚文豪事後指，警方在警告後隨即向他們射水；又據毛漢接受傳媒訪問時稱，警方兩度向他們射水。

記者會被追問當時清真寺前只有記者、立法會議員及印度協會前主席，汪威遜表示，警方昨日面對一班「暴徒」在大量的人群聚集中，遇有任何目標物就會聚集，接着進行破壞，無論有無遮擋，「會唔會有機會破壞咗商舖或其他地方」，在衡量風險及無可選擇情況下，使用所需最低武力，盡快有效將他們驅散。

毛漢周日被藍色水劑射中。(資料圖片)

水炮車設五座位 最少4人執勤警署警長坐陣

記者於今日記者會要求警方解釋是否涉程序或人為失誤，汪威遜稱，使用水炮車是整個行動的需要，而非駕駛者決定，而操控一部大型機器並透過一組人合作作決定是很困難的事。他指，水炮車內由一名警署警長職級人員，負責確保安全及有效應用噴劑等。

今年五月保安局副局長區志光曾透露，每輛水炮車均設置5個座位，水炮車在出動時均會有4名警員負責執勤，當中包括1名警處警長階級的警務人員負責水炮車的整體操作；2名警長階級人員負責控制車頂2個噴水裝置；以及1名警員負責駕駛，剩餘1個後備座位以供不時之需。

操作指引從未公開 稱涉警戰術部署

警方自四年前展開採購特別用途車（水炮車）程序，去年水炮車抵港，今年8月25日首次在荃灣出勤射水，至今從未完整公開水炮車的操作指引。根據今年五月立法會保安事務委員會人就人群管理特別用途車（水炮車）討論文件，保安局及警務處的說法是，水炮車使用指引屬行動細節和涉及警方戰術部署，不適宜公開，以免影響警方行動的能力和效果。

指引：調配水炮車為驅散使暴力群眾 部署必須滿足一要素

不過該文件提及指引要點，稱調配水炮車的目的是透過驅散使用暴力衝擊的群眾，製造示威人士與警察之間的安全距離，甚至分隔衝突的群眾，從而保護生命和財產；也可以制止暴力和激進的行為，維持公共秩序和公共安全。在大範圍或嚴重的公眾騷亂中、風險評估顯示有可能出現大範圍或重公眾騷中，出現以下最少一個結果才考慮部署水炮車，包括嚴重傷亡；財產被大肆破壞；通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通對公共秩序和／或安公眾安全重大影響。