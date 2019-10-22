【逃犯條例】消防車被示威者截查　消防處稱無載警　草擬指引應對

反對修訂《逃犯條例》風波持續，示威者近月於部分中資商舖或街頭縱火。消防處副消防總長鄭瑞安今日（22日）表示，周日（20日）的示威中，首次有示威者截查處方車輛，檢查是否載有其他政府部分的人員，阻礙約10分鐘。鄭強調，處方從沒有載過警方作掩護予其作拘捕行動，警方亦無要求過消防處開路，而處方將會就同類事件草擬指引。

近月示威者於中資商舖縱火，鄭瑞安形容情況嚴重。（資料圖片／張浩維攝）

鄭瑞安今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中表示，示威者堵路對緊急服務有很大影響，以往市民對處方工作認同及支持，亦會讓路予救護車等迅速通過。但自6月起會發生過阻礙消防處車輛的事件，曾有消防員因此要帶上裝備跑約200米。他強調，消防處亦從沒有借過車輛予警方使用。

鄭亦指，處方會就相關事件草擬指引，大方向是按實際情況，由前線人員向現場人士解釋並非掩護其他部門，而是進行救援工作，若再有其他需要，就要通知控制室。他又稱留意到有人在網上發放謠言，鼓吹不要讓路給消防和救護車，批評言論虛構、不負責任，對救護工作帶來重大影響。

近月示威者於中資商舖縱火，鄭瑞安形容情況嚴重，因不少商舖樓上已是民居，若火勢蔓延會對居民生命財產有很大影響。