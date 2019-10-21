【警方記者會】消防處澄清無救護車掩護警員　四種情況有警隨行

大批示威者昨參加昨日（20日）已遭警方反對的九龍遊行，發生暴力事件，警方清場。網上流傳照片，指有警員登上救護車，被質疑消防處配合警方執法。 警方今日（21日）下午4時舉行例行記者會，消防處副消防總長（總部）陳慶勇在會上澄清，昨日（20日）有三輛救護車上有警員，分別因有警員受傷、警員上救護車調查涉刑事案的傷者、以及有警員帶走拒絕送院的傷者，所以有警員登上消防車或救護車，不存在運載及掩護警員的情況。除了該三輛救護車情況，陳慶勇表示，平時如有醉酒或精神病人需送院，也會出現有警隨行。

消防處副消防總長（總部）陳慶勇主動在會上澄清5項警上救護、消防車情況，強調不存在有消防車用作運載及掩護警員的情況。（李澤彤攝）

就網上流傳相片，指有警員登上救護車，被質疑消防處以消防車用作運載及掩護警員。陳慶勇強調消防處並無配合掩護警方拘捕，惟有特定情況下會讓警員會上救護車或流動指揮車。

消防副處長逐一解釋三輛救護車上為何有警

陳慶勇舉例，當有大型火警或大型事故時，或會讓警員進入流動指揮車進行部署，但他強調行動進行期間的流動指揮車輛上，並不會有警員。至於救護車方面，如有警務人員不適或受傷，則可能有保護同袍的警員登上救護車一同送院，陳慶勇透露昨日車牌A360號救護車正為這個情況。

昨日有示威者在九龍多處縱火。（資料圖片 / 張浩維攝）

強烈譴責有人截查及阻礙緊急車輛

另外，昨日A494號救護車則涉及有傷者涉刑事案件，當時一名傷者報稱遇襲受傷，警員登上救護車了解，其後警員認為毋須陪同到醫院院，便離開救護車。陳慶勇表示當傷者涉例如交通意外、襲擊等刑事案件，警員或會上救護車了解和調查。

至於就昨日A173號救護車的情況，陳慶勇則解釋指若傷者是需要協助警方調查、或是被捕人士，亦不排除會有警員上救護車。惟當時傷者拒絕送院，最終傷者於簽署拒絕送院文件後，就離開救護車並由被警方帶走。最後，如傷者精神出現狀況不穩定、神志不清，例如傷者精神有問題，或因醉酒令救護員未能控制傷者的話，亦會召警員協助控制。

陳慶勇表示，上述做法和守則均屬一貫安排，強調並非為近月的示威活動而設。他亦在會上指昨日與示威及聚眾活動縱火有關共77宗，批評縱火是嚴重罔顧人命行為，並表示對有人截查及阻礙緊急車輛，消防處予以強烈譴責。