中大醫學院研究改良檢測方法　及早預防孕婦患早產妊娠毒血症

妊娠毒血症是孕婦胎盤功能較差，令胎盤無法提供足夠血液給胎兒；此症可導致孕婦的腎臟、肝臟、神經系統受損，亦可能導致胎兒發育遲緩或早產。香港中文大學醫學院婦產科學研究證實，「三重檢測方法」經中大改良後，有效預測亞洲孕婦患早產妊娠毒血症的風險。 三重檢測結合病史、孕婦特徵如平均動脈壓、子宮動脈搏動指數，以及血清胎盤生長因子，來評估孕婦患早產妊娠毒血症的風險。此方法可在孕婦懷孕11至13周，評估患早產妊娠毒血症的風險。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頣解釋，檢測能從早孕期辨別出高危的孕婦，有助於進一步作出早期風險評估及時採取預防措施，例如處方低劑量阿士匹靈。

潘昭頣解釋，檢測能從早孕期辨別出高危的孕婦，有助於進一步作出早期風險評估與及時採取預防措施。（李恩慈攝）

妊娠毒血症是一種嚴重的妊娠併發症，影響全球約2%至8%的孕婦。中大醫學院婦產科系系主任梁德楊解釋，妊娠毒血症是胎盤功能較差所致，令胎盤無法提供足夠血液給胎兒，導致子宮動脈血管舒張不良。常見症狀包括頭痛、視力模糊、嘔吐及腿部腫脹等。此症可導致孕婦的腎臟、肝臟、神經系統受損，亦可能導致胎兒發育遲緩或早產，同時是孕婦和胎兒產生併發症和死亡的主因。

傳統的妊娠毒血症診斷是基於妊娠20周出現的高血壓和蛋白尿，但篩查表現有限。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頣與英國團隊合作開發出「FMF三重檢測」，並得到了國際婦產科聯合會的認可。三重檢測方法結合病史、孕婦特徵如平均動脈壓、子宮動脈搏動指數和血清胎盤生長因子，來評估孕婦患早產妊娠毒血症的風險。此方法可在早孕期，即懷孕11至13周，評估患早產妊娠毒血症的風險。當假陽性率是20%時，此方法可準確識別75.8%的早產妊娠毒血症患者。

潘昭頣解釋，三重檢測能從早孕期辨別出高危的孕婦，有助於進一步作出早期風險評估與及時採取預防措施，例如在孕婦懷孕12至36周處方低劑量阿士匹靈，降低病發率。