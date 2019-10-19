【誰來救乳腺】孕婦胸脹痛、乳暈變深色？　乳腺科醫生教護胸貼士

編按：女性懷孕後身體出現翻天覆地的變化，除了肚皮日潮脹起，漸漸感受到寶寶的心跳或佻皮活動，乳房亦會開始脹痛、分泌出乳汁及變得色，這時候對胸圍的選擇就很重要了。

隨懷孕周數增加，準媽媽會感到乳房各種的不適。（資料圖片）

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通常女性在懷孕的早期，也就是懷孕後的第六至第七周，乳房會逐漸增大、充盈起來；乳房皮膚下的血管也會明顯突出；乳頭逐漸變得大而突出，偶爾擠壓乳頭還會有黏稠淡黃的分泌物產生；乳暈顏色因色素沉澱的增加而變得日益加深。並且由於乳腺的肥大，乳房裡還會有一些散佈的團塊。

這時候，準媽媽們往往會感到乳房不適，比如發脹、有刺痛感，或者稍微碰一下就感到疼痛，走路時都覺得沉重，好像胸前掛著兩個裝滿東西的大布袋一樣。

其實這才是乳房剛剛出現變化的階段，你要盡快適應才行。在這個階段，準媽媽們要把你們以前的那些價格不菲的緊身上衣和漂亮胸圍都收起來，取而代之的是鬆緊適宜，最好是棉質的、可調節的胸圍，而且尺碼要大一些。因為在整個懷孕期間，你的兩側乳房會分別增重大約900克。900克是多少？將近1公斤哦！所以胸圍千萬別買小了，否則它會限制乳腺組織的正常發育，影響今後的哺乳。而合適的胸圍既能很好地托住乳房，又能避免胸圍過緊摩擦乳頭，導致乳頭發炎、皸裂等。當然了，也別圖省錢，索性買一個更大尺碼的，想著以後乳房再增大也能用。這種不合適的胸圍根本起不到托住沉重的乳房、保護腺體舒適生長的作用。

孕婦應換上可調節的棉質胸圍，以免限制乳腺組織發育，影響產後的乳汁分泌。（視覺中國／GettyImages）

所以，我建議大家最好到專業一點的內衣店裡，根據自己當時乳房的實際尺碼，買兩三個能讓乳房感到舒適的胸圍。而且佩戴胸圍時，還要隨著胸圍的增長適當調節胸圍的鬆緊度，讓乳房隨時都保持舒適的狀態。

平時外出和上班時，為了保持形象可以戴著胸圍，回家後最好把胸圍取下來，讓乳房放鬆一下，乳腺的血液循環更好一些。另外，你還可以採用熱敷、按摩等方式緩解一下乳房的腫脹、不適感；或者每天睡覺前用手輕輕地按揉乳房，促進乳腺的正常發育。

到了懷孕中期，也就是五六個月的時候，受到不斷升高的孕激素影響，乳房早期表現出來的那些變化會更加明顯：乳暈顏色更深，甚至變黑；乳房還會繼續增大；表皮的紋理更加清晰。由於雌性激素水準上升的作用，乳頭也會變得更加敏感，而且還可能會滲出一些類似稻草顏色的分泌物。而且由於乳房的增大，乳房上還可能會出現一些不太美觀的花紋。在這個階段，我們也有要做的功課。如果感到胸圍又小了的話，首先就要換一個尺寸大約增加一個或以上尺碼的胸圍，而且一定要記得及時更換，免得胸圍過緊，擠壓乳房。其次就是每天用溫水和乾淨的毛巾擦洗乳頭，將乳頭上積聚的分泌物清洗乾淨。為了避免乳頭乾燥、皸裂，也可以在乳頭上塗抹一點嬰兒油或者香油、芝麻油，這樣能增加皮膚的彈性和接受外界刺激的能力。

乳腺科醫生王丕琳提醒孕婦，懷孕期間要嚴選胸圍，最好是可調節尺碼，讓乳房感到舒適。（資料圖片）

如果發現乳頭有些內陷，這個階段也要及時進行矯正。可將兩個大拇指平行放在靠近凹陷乳頭兩側，慢慢地由乳頭向兩側拉開，使乳頭向外突出；然後再將兩個大拇指放在乳頭的上下兩側，由乳頭向上縱形拉開，並多重複幾次。這個練習最好每天都做，一般選在每天早晨或入睡前做四至五次。待乳頭稍稍突起後，再用拇指和食指輕輕捏住乳頭根部，慢慢向外牽拉。不少準媽媽都覺得懷孕是個很難熬的過程，但其實日子很快就會來到懷孕晚期。此時，乳房的尺寸還在不斷增大，兩個乳頭之間的距離也在不斷增大。在我們的乳房裡，也正在進行著神奇的變化。

在孕期即將結束時，每一側的乳房內都會產生15至20個圓形的突起，每一個突起都由一組在內部根端的主要腺泡和一個頂端縮小開口在乳頭外的乳汁輸送管組成。這時，乳房已經完全能夠分泌出乳汁了。所以，我們多數的孕媽媽會在孕晚期發現自己的乳房出現初乳滲出的現象。如果寶寶此時提前出生，媽媽們也能夠產生乳汁餵哺他了。

孕婦如發現分娩前乳頭內陷，可按醫生指示進行矯正動作，讓乳頭突起。示意圖。（資料圖片）

但當到分娩前時，乳房的增大速度反而會減慢。這時的胸圍要選寬肩帶、全罩杯、包容性好的款式，最好是那種有側提和軟鋼托的胸圍，能夠令乳房向內側上方托起，防止乳房外溢和下垂。

在孕晚期，準媽媽們會發現乳頭變得更加敏感脆弱，且可能有乳汁分泌，必要時我們可以選用乳墊來保護它。護理時要注意用力適當，可用一隻手托住乳房，另一隻手的拇指、食指和中指捏住乳房，三指靠攏，輕輕用力壓迫乳暈，然後改變位置，一直重複這個動作；也可以用一隻手托住乳房，另一隻手的拇指和食指捏住乳頭，先向左，再向右，輕輕扭動乳頭，讓乳頭更加凸出，防止凹陷。

懷孕後期，孕婦會發現乳頭變得敏感脆弱，且可能時有乳汁分泌。示意圖。（《BB來了》影片截圖）

說到這裡我要特別提醒一句，就是我們在用手牽引乳頭時，會促使垂體後葉分泌催產素，引起子宮收縮。因此，在做乳頭牽引的動作時，手法和動作一定要輕柔，時間也要短。如果發現子宮頻繁收縮，要立即停止牽引。特別是有早產、習慣性流產的孕媽媽，不能採用這些方法來矯正乳頭，只能在妊娠前或分娩後進行處理。哺乳是大自然賦予女性的特殊職責，也是我們女性最光榮、最驕傲的一個職責。而懷孕期間的乳腺發育情況，也決定著日後乳汁分泌的多少。由於這一時期乳腺會再度發育，與少女時期的第二性徵發育期相似，所以對於準媽媽來說，也是一次乳房再發育的大好時機。做足孕期的乳房護理工作，對準媽媽和即將出生的寶寶都很有好處，我們大家一定不能忽略了這個重要的過程。

（以上是《只顧事業線，誰來救乳腺？》的內容節錄）

書名：《只顧事業線，誰來救乳腺？》紅出版 （陽光文學）

作者： 王丕琳

乳腺科主任，副教授

首都醫科大學腫瘤學系乳腺學組副主任委員

中國老年腫瘤學會專家委員會委員

首批北京健康科普專家

第三屆首都健康衛士

中國首家乳癌患者心理復康俱樂部創辦人

天壇乳腺疾病網站創建者

出版社：紅出版 (陽光文學)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。