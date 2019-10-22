香港郵政推麥理浩徑系列郵票　每張都有泥土印記

香港有多條景色優美的行山徑，一到秋日，無論是市民還是遊客都會行山野遊。繼2016年首發鳳凰徑郵品後，香港郵政將於本月24日（周四）再推行山美景系列特別郵票及集郵品——「香港行山徑系列第二號：麥理浩徑」。 這批郵票的一大特色，是採用漁護署平時維護、清理麥理浩徑時收集的泥土作為原料，因此每枚郵票都會印上麥理浩徑的泥土作為製材。

一般的小全張都是四張或六張為一組，然而今次則將十張郵票全部納入。（張浩維攝）

是次郵品將包括一套十款的2元郵票，正式首日封、小全張：自動黏貼郵票冊、套摺和已蓋銷首日封。香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇表示，麥理浩徑共有10段，10章郵票則擷取了10段山徑不同季節、時段的風光；雖然一般的小全張經常四枚或六枚一組，但今次卻是10張放在一起，更具整體性和收藏價值。

香港郵政高級經理李振宇表示，今次郵品或許亦會吸引外國行山愛好者收藏。（張浩維攝）

設計有巧思 採用泥土作為製材

香港行山方便，離不開漁護署多年的保護。漁護署郊野公園主任李英銘表示，麥理浩徑於1979年啟用，是香港最早一條行山徑，而至今也已經40周年。他平時在護理行山徑時，亦會清理出一些泥土。此次發行的麥理浩徑的郵票，便是採用漁護署平時維護、清理麥理浩徑時收集的泥土作為原料，因此每枚郵票都會印上麥理浩徑的泥土作為製材。

另外，郵票亦根據行山的方向以鐳射切割的箭頭，令郵票更具特色。香港郵政亦設計了新郵戳，以等高線示和一對腳印示意行山元素。

預計郵票將吸引外國遊客收藏

「香港行山徑系列第二號：麥理浩徑」郵品一套10枚的郵票，展示包括大欖楓香林的秋日紅葉，西貢的海岸及獅子山下的城市風光。有十多年行山經驗、「綠洲」遠足網站創辦人羅榮輝表示，全長麥理浩徑100公里，每一段風景都各有特色，除了香港市民，每年更有許多外國遊客專門前來行山。

李振宇表示，第一套鳳凰徑的郵品銷情很好，預計麥理浩徑系列亦會大熱，除了集郵愛好者外，相信不少行山愛好者，甚至包括外國遊客都會購買收藏。