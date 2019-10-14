李小龍出生80周年　香港郵政2020年將設特別郵票　明起接受預訂

明年為鼠年，香港郵政將推出名為「庚子鼠年」的應節郵票，郵票一套4款，展示以泥塑、刺繡、陶瓷及玻璃製作的巧鼠工藝品造型，加上金銀郵票小型張及絲綢郵票，為農曆新年增添喜慶氣氛，郵票將於明年1月11日發行。 除鼠年郵票外，香港郵政明年亦推出多款特別郵票，包括以武打巨星李小龍為主題的郵票，以及首度以半圓形設計的「二十四節氣—春」郵票，各項郵品可於明日（15日）預訂。 香港郵政又指，特別郵品的生意金額維持在約1.3億至1.4億元，雖然本港近月經濟轉差，惟明年的郵品主題吸引，對預訂情況仍審慎樂觀。

香港郵政明年亦推「寶豬巧鼠」金銀郵票小型張，以2張各50港元的郵票表達送豬迎鼠。（黃金棋攝）

集郵是不少人嗜好，香港郵政今日（14日）公布明年推出名為「悠郵歲月」的12套特別郵票。首個發行的為與鼠年有關的郵票，在郵票中帶出巧鼠機智、靈動的天性，價值由2港元至50港元不等。與鼠年有關的還有名為「寶豬巧鼠」的金銀郵票小型張，以2張各50港元的郵票表達送豬迎鼠。

除了新年郵票外，明年亦有「二十四節氣—春」一套6枚的特別郵票，會於明年立春（2月4日）當日發行，該款郵票亦是香港郵政首度發行以半圓形為設計的郵票，描繪立春、雨水、驚蟄、春分、清明及穀雨6個春天節氣的景象。

香港郵政推出名為「庚子鼠年」的應節郵票，展示以泥塑、刺繡、陶瓷及玻璃製作的巧鼠工藝品造型。（黃金棋攝）

2020年東京奧運將於明年7月24日揭幕，香港郵政亦因此推出以奧運為題的一套4枚郵票，展示香港運動員過往在奧運曾獲獎或取得資格的體育項目，並將於東京奧運開幕當日發行。

武打巨星李小龍名句「Be Water」近日廣為流傳，明年為李小龍出生80周年，香港郵政亦於其生日11月27日推出以李小龍為主題的郵票，系列一套6枚郵票及郵票小型張，展示其電影及其哲學思想。市民可於明日起預訂各款郵品，並在各郵局或香港郵政網站下載訂購表格，如在11月11日或以前訂購之市民，可獲精美禮品。

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香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇預計，李小龍系列會是受歡迎的郵品之一，他又透露二十四節氣系列將會推出其他季節，但未必會是逐年推出，香港郵政會在適時公布。近月本港經濟轉差，李表示，往年特別郵品的生意金額維持在約1.3億至1.4億，而明年的郵品主題吸引，對預訂情況審慎樂觀。