【陳茂波派糖】新一輪紓困措施　的士紅VAN入氣每升減一蚊

財政司司長陳茂波今日（22日）下午4時將聯同商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆，公布第三輪支援企業措施。 其中，政府會補6.1萬名的士、小巴及紅色小巴司機燃料費，他們於石油氣加氣站入氣時，每公升將會減1元，並由政府代支，稍後政府將與石油氣公司相討細節。 而旅遊業有關的紓困措施將會由商經局、旅遊業界商討後，再向外公布，而這次的紓困措施總開支20億元，將會向立法會申請撥款。

陳茂波表示，將就三方面提供紓困措施，就運輸業方面將提供6個月燃料補貼，相信會受惠共6.1萬名的士、小巴及紅色小巴司機、180間公共營辦商以及13萬名商用車主，涉及開支13.65億元。另外，亦會豁免運輸業商用船隻檢驗費，料6,300艘商用船隻受惠，涉開支1,650萬元。

陳帆解釋，考慮到近月路面交通受到較大影響，公共交通營辦商的個別月份收入大降，當中包括的士及紅色小巴司機，由於他們大部分均不是車主，因路面情況受較大衝擊，故將為大約有6.1萬個司機提供燃料補貼，於石油氣加氣站入氣時，每公升將會減1元，並由政府代支，稍後政府將與石油氣公司相討細節。而有關措施，需向立法會申請撥款，陳帆表示希望立法會議員能明白業界困難，盡快撥款。

而綠色小巴、專營巴士及電車方面，燃油及電力開支過往以實報實銷津貼，今次將會津貼三分之一的燃料費用。而非專營巴士、商用車輛及商務船，則會提供一次性5,000元津貼。

同時，8月中宣布的紓困措施為短期租約提供六個月的50%租金減免，其減免範圍將會擴闊多個範疇，包括地政總署、產業署及康樂及文化事務署轄下的公眾收費停車場；政府產業署轄下的超級市場、超級商店、購物商場及自動售賣攤位；康樂及文化事務署轄下的餐飲及零售場所等，寬減生效日期同樣為10月1日，涉開支6億元。

旅遊業有關的紓困措施將會由商經局、旅遊業界傾談後再向外公布，而這次的紓困措施總開支20億元，將會向立法會申請撥款。

邱騰華表示，旅遊業近年已反映出因社會問題引起經營困難，7、8月的旅客數字已下調3、4成，而10月首兩星期下降已達至一半，旅議會及旅發局等業界會商討可行方法，現時最重要是設法令生意回升，令業界不用裁員渡過難關。

邱騰華表示，對有關的旅遊紓困措施詳情，將會聯同旅議會等一同再作交代，至於是否資助港人參加旅行團外遊時提供每人120元資料補貼，他重申現階段不作揣測，但強調現時最重要「保企業、保就業」，大前題為盡量能夠協助業界能夠「搵到生意」。

被問及政府為何要分開多次推出紓困措施，陳茂波指由8月中開始，分開數輪將措施逐步出台。他解釋，今次推出20億紓困措施、加上較早前的191億相關措施，以及年初為業界推出400億為業界推出的資援措施，將為本港經濟有百分之二左右提振作用，對於其他零售業界有關的紓舒措施，是評估動態經濟下行影響，並隨著事態發展，針對特定行業推出措施，強調政府會再作評估。