【逃犯條例】陳茂波4時公布新紓困措施　消息指將資助港人買機票

財政司司長陳茂波今日（22日）聯同商務及經濟發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，公布新一輪支援企業措施。 本港旅遊業自6月反修例示威以來受到重挫，10月首周旅客人數按年少一半。消息人士透露，港府將加大力度協助旅遊業，其中港人外遊買機票時，可得到資助；而外地旅客到港居住酒店有一定日數，也會獲得資助。 消息指，政府將補貼港人買機票費用，每人120元，目標為保持航班客流量、業界就業及為港人提供外遊優惠；為吸引旅客來港，政府將資助入住酒店，約為每人每晚100元，不過需符合特定條件。

財政司司長陳茂波今日（22日）聯同商務及經濟發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，發表第二輪的支援企業措施。（資料圖片）

消息指，政府將資助港人購買外遊機票。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（22日）聯同商務及經濟發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，發表新輪的支援企業措施。

其實，特首林鄭月娥早前發表任內第三份《施政報告》時表示，香港經濟今年上半年按年只增長0.5%，是2009年經濟衰退後最差，經濟在今年第三季應已步入技術性衰退，並將會推出新一輪經濟紓困措施。

而商務及經濟發展局局展邱騰華並日前表示，10月首7日來港旅客按年跌超過50%，出境旅客人數亦少2至3成。

據悉政府也會資助旅客在港入住酒店。（資料圖片）

▼8月9日機場集會▼

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林正財：普羅大眾都受惠

行政會議成員林正財表示，倘港人購買機票有優惠、資助酒店房價吸引內地旅客來港這兩項措施能夠落實，對紓緩現時社會現況是好事，形容「受惠的不止是老闆，普羅大眾都受惠到。特別是旅遊、零售及飲食等相關行業，都有不少基層僱員。」他又說：「買機票平啲，對一般市民都有少少益處。」

他指現時最受影響是勞工階層，首先是零售及飲食業，惟日後若立法會財委會遲遲未批出工程撥款，相信下一步是建造業界工友受影響。