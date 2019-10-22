九龍西醫院開展24小時中風溶栓治療　北大嶼山醫院增40張病床

九龍西醫院聯網今日（22日）公布2019-2020年度工作計劃。聯網將在本月內增加78張病床，其中北大嶼山醫院佔20張急症科病床及20張延續護理病床。另外，聯網家庭醫學及基層醫療服務將增加16,500個普通科診症名額。北大嶼山醫院將開設婦產科門診服務。 聯網於本年7月已開展24小時急症中風溶栓治療服務。九龍西醫院聯網總行政經理黃立己預計，延長服務時間可以治療多一倍中風病人人次。

九龍西醫院聯網今日公布2019-2020年度工作計劃。（左起：九龍西醫院聯網總行政經理黃己立、九龍西醫院聯網總監謝文華、葵涌醫院行政總監院家興）（李恩慈攝）

按2019/2020年度計劃，九龍西聯網在本月內增加78張病床。瑪嘉烈醫院將增加2張急症病床、2張深切治療病床；仁濟醫院將增加16張急症內科病床；明愛醫院將增加14張延續護理病床、4張日間病床；而北大嶼山醫院將增加20張急症科病床、20張延續護理病床。

人手方面，聯網已為中風服務、急症室服務及產房服務增聘15名護士，亦已增聘3名病人服務助理及17名病人服務助理，以加強專職服務支援及非緊急病人運送。

截至8月底，聯網共有1,111名醫生及4,583名護士，九龍西醫院聯網總監謝文華表示，聯網的醫生流失率為5.8%，護士流失率為6.5%，比醫管局數字稍低。她稱耳鼻喉科、骨科、放射治療及婦科醫生的流失情況最嚴重，會考慮使用退休重聘等方法挽留醫生。

九龍西聯網於本年度將在本月內增加78張病床。瑪嘉烈醫院將增加2張急症病床、2張深切治療病床。（資料圖片）

北大嶼山醫院將設婦產科門診

加強門診服務方面，聯網家庭醫學及基層醫療服務將增加16,500個普通科診症名額。北大嶼山醫院將開設婦產科門診服務及增加兒童專科門診診症節數。而明愛醫院將加強口腔頜面外科及牙科專科門診服務，亦額外提供450個日間化療服務人次。

聯網於今年7月已開展24小時急症中風溶栓治療服務。九龍西醫院聯網總行政經理黃立己稱，聯網現時有約10名腦神經科醫生，他預計延長服務時間可以治療多一倍中風病人人次。另外，謝文華透露，聯網計劃於未來1至2個年度增設24小時「通波仔」手術服務。她表示，聯網現時有十多名心臟科醫生，人手不算非常不足，但礙於硬件問題，如網絡配套等需時準備，故未能在本年度投入服務。