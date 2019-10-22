【石棺藏屍案】法醫指死者胃部已完全分解　肝部有類似哥羅芳物質

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案續審，案件今（22日）在高院續審。控方傳召法醫作供，指到涉案單位時，在石棺內的死者屍體蜷曲如嬰兒。而他之後進行驗屍，當時死者多個器官已腐化，其中胃部已完全分解，肝部則有類似哥羅芳物質。由於屍體已腐化，法醫不能確定死者的死因。

法醫潘偉明指死者的屍體已腐化，無法確定死因。(朱棨新攝)

水泥由牛皮膠紙及木板圍封

控方今先傳召警員羅國佑作供，他供稱於2016年3月29日到涉案單位調查，有一水泥在單位下層的中央位置，水泥由牛皮膠紙和木板圍封，部份木板上有油漆。此外，單位內亦檢獲電鑽、英泥、鐵筆等。

法醫潘偉明供稱，於2016年3月30日到涉案單位，當時在單位中的水泥已被打開，死者的在石棺內蜷曲如嬰兒。此外，死者的頭被兩層膠袋包裹，以膠帶和幼繩以索帶索緊，膠袋內有樟腦丸，法醫指根據屍體的腐化程度，估計數周前已去世。

多個器官正分解

法醫之後為死者驗屍，當時多個器官正分解，其中胃部完全分解。此外，死者的左胸、腹部等有多處割傷，認為是由利器造成。同時，死者的左上臂骨折。由於死者屍體已腐化，法醫不能確定死者的死因。

屍體四肢分離

法醫又指，驗屍時發現屍者的四肢分離，其中左上肢在上臂中間位置分開、右上肢在手腕位置分開。而左下肢在腳眼位置分開，右下肢則在膝頭位置分開。

此外，死者屍體腐化，皮膚已剝落，左頭骨和左胸腔外露。化驗亦顯示，死者的肝找到有類似哥羅芳的物質，該物質影響中樞系統，亦可令人昏迷，甚至可以致命。

難斷定是否被勒斃

由於死者臉和頸部的軟組織流失，因此無法斷定死者是否被勒斃。至於死者身上的多處割傷，法醫指不能斷定是由死者生前或死後造成。若是死者去世前受割傷，可引致大量出血而死亡。

3名男被告依次為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日在荃灣DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016