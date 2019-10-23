【施政報告】封鎖連登Telegram技術不可行？　楊偉雄：可變成可能

反修例風波仍在持續，有輿論憂慮政府會再引《緊急法》封鎖互聯網，或禁用連登、Telegram等網上論壇、通訊軟件等。特首林鄭月娥早前回應表示無計劃再啟動《緊急法》訂立其他規例。 創新及科技局局長楊偉雄在商台節目《在晴朗的一天出發》中再次回應封網傳聞，他表示資訊自由是香港的核心價值，任何影響資訊自由的決定都要慎重。至於有人認為技術上封鎖連登、Telegram等不可行，楊則回應過去不可能的事，也可能變成可能。

早前的示威活動中，有智慧燈柱遭示威人士拉倒。（資料圖片）

強調資訊自由是香港的核心價值

楊偉雄表示，政府早前已經表明不會再動用《緊急法》做任何其他事，而資訊自由是香港的核心價值，而任何影響資訊自由的事情，政府都會謹慎。他又提及，Google及Amazon最近分別在香港建成雲端以及數據中心，亦代表香港作為亞洲資訊樞紐的地位受到認同。

曾有人指單針對連登、Telegram進行封鎖，在技術上不可行，楊偉雄則表示，過去不可能的事會變成可能，可能的事也會變得不可能，他自己則「不夠膽講」什麼事情不可能。

將向市民多解釋智慧燈柱

九龍灣的智慧燈柱早前遭示威者破壞，楊偉雄指，要增強市民對智慧燈柱的信心，一定要靠向社會多解釋，找第三方專家檢視是否足夠保護私隱。至於創科局是否會利用大數據分析民意，他表示科技只是工具，而分析民意最好仍是用第三方的民意調查，更具可靠性。