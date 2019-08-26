【跨部門記者會】楊偉雄指智慧燈柱不侵私隱：市民不要無理發洩

上周六（24日）觀塘遊行期間，有示威者拉倒及拆除多枝「智慧燈柱」，其內部組件被質疑會將資料傳至內地，引起「監察」市民私隱的恐慌。 創新及科技局局長楊偉雄今（26日）出席政府跨部門記者會時，即形容「8.24是香港創科黑暗的一日」，指有人罔顧事實、公然大肆破壞智慧燈柱，「希望市民不要作出無理發洩，阻礙香港創科發展。」他多番強調，「智慧燈柱」項目一直在陽光下進行，絕不侵犯私隱，未安裝燈柱的地區，將等待檢討委員會及區議會商討後，再作下一步決定。

楊偉雄形容「8.24是香港創科黑暗的一日」，指有人罔顧事實、公然大肆破壞智慧燈柱，令人痛心。（余俊亮攝）

觀塘遊行矛頭直指政府在東九龍一帶試驗的「智慧燈柱」計劃，有示威者因質疑燈柱內設有秘密監控市民私隱的電子零件，將其拆毀。組件供應商Ticktack Technology Limited（訊科系統有限公司）昨（25日）決定完成相關工作後，停止供應及安裝港府「智慧燈柱」項目的其他智能裝置。

楊：香港創科最黑暗的一日

楊偉雄透露，該公司投標文件只是負責50枝燈柱，其後會再公開招標相關項目。他續指，暫時未安裝「智慧燈柱」的地區，將待委員會檢視相關技術及設計、諮詢區議會後再決定下一步。

楊偉雄形容上周六是香港創科最黑暗的一日，認為有人罔顧事實，以陰謀論公然破壞燈柱，硬說燈柱侵犯私隱。他表示，燈柱內有提供Wi-Fi服務的數據咭、路由器則配合將4G網絡轉為Wi-Fi信號。對於藍芽發射器「BLE Locator Model: SPLD01」被誤傳與內地有關，他重申，有關設備不涉侵犯個人私隱，負責供應及安裝燈柱的承辦商，「100%是本地中小企公司，是本地研發。」

上周六觀塘遊行期間，有智慧燈柱被示威者拉倒。(資料圖片 / 高仲明攝)

楊偉雄續指，該項目自2017年發展至今，工作「一直在陽光下進行」，安裝前諮詢過區議會，亦在立法會討論。他明白香港倘要發展智慧城市，需用好科技，得到市民信任及認同，而成立的委員會將獨立檢視，開誠布公、高透明度方式爭取大眾支持，「要有機會給我們將事實說出來，正如科學講求證據，希望市民不要作出無理發洩，阻礙香港創科發展。」

原始資料分析後一秒鐘刪除

他又表示，政府不停解釋只換來燈柱被破壞，對此感到失望，重申收集的原始資料會馬上分析，其後一秒鐘內全部刪除，已消除私隱風險，希望社會公開討論。他強調局方樂意讓第三方檢視政府數據，否則未能告知市民，政府做法完全沒有侵犯市民個人私隱。