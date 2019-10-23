【逃犯條例】彭博：港警三年前擁人臉識別技術　未知近月有無使用

反對修訂《逃犯條例》風波持續，彭博（Bloomberg）今日（23日）報道指，香港警方最少三年前從澳洲一間公司引入人臉識別人工智能軟件，但未知是否在近月的反修例風波中使用。報道引述不願透露身份的人士指，警方中已有數十名警員接受過訓練，學習如何使用軟件。報道指彭博曾向警方查詢，但未有回覆。

彭博報道指，警方是使用澳洲悉尼公司「iOmniscient」的人工智能軟件，可掃描任何片段中，包括閉路電視中的人臉及車牌，並自動與警方資料庫比對，在人群中找出疑犯。除追蹤疑犯外，該人臉識別的人工智能軟件亦可用於尋找走失兒童，以至交通管理。

報道中又指，在6月反修例風波開始後，受訓練的警方曾詢問如何使用行車紀錄器，自動識別車牌。iOmniscient就拒絕回應香港警方是否使用其人臉識別技術，並指軟件可在人群管理中保密身份，而該公司的整體收入中只有少部份是來自香港。彭博報道亦指，警方沒有回應其查詢。

彭博報道指，香港警方是使用澳洲悉尼公司「iOmniscient」的人工智能軟件，可掃描任何片段中，包括閉路電視中的人臉及車牌，並自動與警方資料庫比對，在人群中找出疑犯。（iOmniscient網站截圖）

反修例風波中，人臉識別技術多次受到關注，網上曾有傳言指港府引入智慧燈柱具人臉識別技術，有示威者8月於觀塘遊行中以小型電鋸鋸斷智慧燈柱。