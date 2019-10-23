【逃犯條例】批政府派錢讓港人出境消費　酒吧業四招自救包車接客

反修訂《逃犯條例》的氣氛下，不少人市民的消費意慾下跌；政府昨日（22日）推出第三輪紓困措施，但酒吧業卻未有受惠。今日（23日）商務及經濟發展局局長邱騰華宣布向旅行社提供6萬元現金獎勵金，出境旅客每人可享100元；酒吧業協會副主席錢雋永狠批措施「愚蠢」，不單未能幫助本地商戶，更是變相鼓勵市民出國消費。 酒吧業由於在過去的紓困措施未有受惠，協會將於萬聖節當日推出四招自救，包括在尖沙咀、旺角及銅鑼灣安排穿梭巴士，萬聖節提供免費化妝卸妝服務，半價酒品、 小食優惠等，以及推出推出「酒吧地圖BAR MAP」讓顧客儲分換禮品，希望可以吸客。

酒吧業協會副主席錢雋永狠批，政府鼓勵市民出國消費，做法是本末倒置。（麥凱茵攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（23日）宣布新一輪支援旅遊業界措施，推出「現金鼓勵計畫」，每間旅行社最多可享6萬元現金，為他們提供入境過夜旅客每位120元、出境旅客每位100元的獎勵金。

酒吧業協會副主席錢雋永狠批措施「愚蠢」，認為措拖無助本地的商戶，反而是鼓勵市民出國消費，做法是本末倒置，「今次示威浪潮，首當其衝是香港的商戶受到嚴重影響。」他倡政府考慮如澳門般，向市民直接派錢，直接刺激本地消費。

對於政府昨日（22日）推出的第三輪紓困措施，錢雋永表示，業界所給的評分是不及格，無法惠及酒吧及飲食業，「你免康文署轄下的租金，但我們酒吧業享受不到，街鋪的租一元都不減，我們怎樣捱下去？」他形容，財政司司長陳茂波呼籲業主減租是「嘥時間」，對營商並無實際作用。

酒吧業協會推出「酒吧地圖BAR MAP」的手機應用程式，市民消費可以儲分換禮品。（麥凱茵攝）

等政府措施難免「攬炒」

錢雋永重申，酒吧業在8至9月份錄得三成跌幅，損失達2.3億元，「我們再不自救，等政府來等於『攬炒』。」

他又表示，酒吧業生意在港鐵提早收車的兩星期內再跌一成，「很多客人想截的士卻遇到加價等問題，令他們乾脆不來了」，所以協會會在萬聖節（31日）當晚在尖沙咀、旺角及銅鑼灣安排穿梭巴士，來往將軍澳至屯門，途經佐敦、葵芬、九龍灣、觀塘等地點，以方便客人回家。

為挽回萬聖節當開的生意，協會推出「酒吧地圖BAR MAP」的手機應用程式，市民消費可以儲分換禮品，以半價優惠享用酒品、小食，以及享受免費的萬聖節化妝活動。

錢雋永指出，今次的自救措施花費近6位數，有近百多名會員參加，單是尖沙咀、旺角及銅鑼灣已有逾100間酒吧可使用優惠，「希望我們可以做到牽頭作用，好讓其他行業彷效。特別是穿梭巴士，反應好不排除會繼續做。