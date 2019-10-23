【四電一腦】歐綠保處理量達2.5萬公噸　拋離其餘11間回收商44倍

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃實施1年多，市民購買新電器可獲免費回收舊電器。環境局今日（23日）指，由計劃實施至今年9月底，WEEE·PARK營辦商歐綠保共處理超過25800公噸廢棄四電一腦，惟其餘11個持牌設施於今年上半年合共只處理約570公噸廢棄四電一腦，歐綠保處理量比其餘回收商的總處理量高逾44倍。

WEEE·PARK營辦商歐綠保處理量比其餘回收商的總處理量高逾44倍。（資料圖片）

環境局局長黃錦星今日回應立法會議員有關四電一腦書面質詢時指，截至9月底，已在環境保護署完成登記的有效登記供應商約有250個，另取得除舊服務方案批註的銷售商超過3,400宗。此外，環保署至今已發出共15個電器廢物處置牌照，另有數宗申請正在處理中。

局方又指，WEEE·PARK營辦商歐綠保由2017年10月起開始營運，至今年9月共復修了2,180件電器，並轉贈給有需要人士，當中包括1,180部雪櫃、572部電視等。自去年8月1日開始實施計劃至今年9月底，歐綠保共處理了超過25,800公噸廢棄四電一腦。

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃實施1年多，市民購買新電器可獲免費回收舊電器。（資料圖片）

早前環保署曾就四電一腦中的洗衣機提供處理及循環再造服務招標，服務由科域國際有限公司中標，局方指，承辦商須在10個月的合約期內，處理1,350噸洗衣機。

黃錦星回應又稱，至今年9月底，環保署對受管制電器供應商進行了280次巡查，共發出13宗書面警告並成功檢控2宗個案，共罰款超過3,000元。至於受管制電器銷售商方面，署方共進行了1,574次巡查，並成功檢控22宗個案，總罰款共7萬元。