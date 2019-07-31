【四電一腦】實施一年　廢電器「棄屍」垃圾站　清潔工路邊拆件

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃實施一周年，政府雖委託歐綠保免費回收及處理舊電器，但大件電器被「棄屍」垃圾站、值錢零件被拆走情況屢見不鮮。 摩打、電線、顯示屏等不翼而飛，龐大外殼卻佔據垃圾站狹窄空間，有清潔工透露至少等一星期才有人來收走，也有清潔工指沒有摩打的電器會被歐綠保拒收，故有人寧願用錘仔粗暴地打碎，直接當垃圾丟棄。鄉郊地區胡亂棄置電器情況更甚，有多部電器被日曬雨淋至少半個月也未獲處理。 此外，記者先後發現垃圾收集站附近的行人路及公共屋邨垃圾站，成清潔工的小型工場，自行拆解廢電器，一車廢鐵換來數十元收入，不值錢的配件散滿一地。

不少舊洗衣機及雪櫃被棄置垃圾站，部分值錢零件被拆除。（勞敏儀攝）

深水埗旺角垃圾站堆積廢電器

「四電一腦」涵蓋冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器，市民目前可交給12個持牌回收商處置、再加工或循環再造，但會處理洗衣機及雪櫃的回收商暫時分別只有六個及四個。

《香港01》記者日前到深水埗及旺角一帶視察，發現垃圾站堆滿不少洗衣機及雪櫃，以及少量俗稱「大牛龜」的舊式電視機。在垃圾站對面行人路，有外判清潔工默默拆解在街上拾獲的「戰利品」，挑出其摩打、銅線、散熱網、滾輪等，雙手被染黑，辛苦一個上午換來一車銅鐵，估計可換來二、三十元收入。他透露，「摩打一元一斤，每個摩打至少有數斤，較紙皮值錢」，較粗身的銅線達40元一斤，價錢更可觀。他說，電器若有摩打，堆填區不會接收，倒不如拆掉；若垃圾站只有一、兩部電器，回收商也不願派車回收，十分麻煩。

此外，記者也發現有清潔工偷偷在公共屋邨的大型垃圾站內拆走部分雪櫃、煤氣爐的摩打或廢鐵，有清潔工對記者嘆言：「有空時用螺絲批慢慢拆件，要很久才拆到一個」。

有清潔工拆走被丟棄在路邊舊雪櫃的摩打、銅線、散熱網等，賺取數十元收入。（勞敏儀攝）

垃圾站清潔工呻：空殼電器亂棄 無法拒收

一名垃圾站清潔主管「高佬」（化名）表示，市民把廢電器送來垃圾站，工友只能勸喻其自行找回收商處理，但若對方不理會或推去後巷，工友也只能「硬食」，高峰時有十多件舊電器堆在垃圾站。他說，工友的壓力及工作量因條例增加，但也明白不少港人或難耐舊電器暫存在狹窄的家中，「雪櫃、洗衣機，哪有地方安置？」

另一頭痛問題是，不少舊電器非完好無缺，「部分可能已失去製冷組件、摩打，不用刻意打開，看後面就知道」，高佬指，過去歐綠保都拒收不完整電器及電器散件，也曾遇過回收工人「堆太高不願搬、無內膽電器不收、鏟車鏟不起也不收」。若電器未被收走，他説工友需送往較大的垃圾站，最後還是去了堆填區；直至今個月起情況才稍好轉，無論完整與否也指會一併收走，每隔7至10日歐綠保會安排人手到站回收受管制電器。

記者曾到旺角兩個公眾垃圾收集站視察，清潔工沒有理會電器是否完整，直言「要打電話給環保署，數日才有人來收，有時排期排很久，不如讓夾車夾爛、丟了就算」；也有清潔工指送來的電器早被拆走摩打，「經常是這樣，但政府規定不能直接丟，好麻煩！」

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工會指仍有清潔工未能分辨「四電一腦」

食環署管工職系工會秘書劉偉德透露，有食環署外判清潔工至今仍未能數出「四電」涵蓋什麼電器，有工友為免垃圾站負荷太重，直接打爛不完整廢電器，變成一件真正垃圾，嘆言「清潔工不清楚廢電器少了什麼組件，不會獲回收，他們（歐綠保）說了就算，沒有一個標準，也不需要向清潔工交代，最後只能自己處理」。屯門食環署外判清潔管工黃健達補充指，有長者或外判清潔工會找空地，把部分不完整電器粗暴地用錘子拆件，把爛鐵按重量變賣，不值錢的廢膠則棄置，賺多幾塊錢。

歐綠保回覆指，自「四電一腦」計劃去年12月31日全面實施至今年6月底，從各區垃圾收集站收集回來的「四電一腦」平均每月約1,500件，強調無論電器完整與否，也會全數接收。自條例實施至今年6月，歐綠保共處理19,310公噸「四電一腦」，當中洗衣機佔約46%（8,960公噸），其次的雪櫃佔約21%（4,060公噸），預計將可達到第二年處理18,000公噸的目標。

李家良希望環保署加強巡查及檢控，以及增加市民回收的經濟誘因。（勞敏儀攝）

鄉郊地區廢電器隱身垃圾堆 至少半月未清走

記者日前到西貢區視察，發現不少廢電器被堆放在垃圾站外，或散落在民居附近在垃圾堆中，被建築廢料、家居垃圾掩蓋，發出陣陣異味，在戶外也遭日曬雨淋，雨水積存在空隙中。它們大部分被拆除摩打，部分冷氣機散件被亂棄，疑是拆解後的殘骸。另外，在田寮村對出的馬路旁，有數部雪櫃、洗衣機日曬雨淋至少半個月，也沒有食環署人員清走。

有垃圾站管工嘆指，「要一車滿才有人來收，約30部（電器），年底或過年特別多，新舊機都有」，又呻言「居民到處丟，也難捉人」，希望政府重罰。西貢區議員李家良認為，環保署除了加強巡查及檢控，也可以獎勵形式鼓勵市民把完整電器交給合法回收商。他擔心若四電一腦也未能妥善處理，日後垃圾收費執法更難，建議環保署設立新電器登記制度，市民購買電器時需登記，日後可按照被胡亂棄置電器上的序號，追蹤誰是垃圾蟲。

食環署回覆指，各區辦事處會每兩星期將該區垃圾收集站內收集到的「四電一腦」資料交給歐綠保，以便安排回收；如站內累積一定數量的電器廢物，會通知歐綠保作特別安排，額外派員回收。

田寮村對出有數部雪櫃、洗衣機日曬雨淋至少半個月，也沒有食環署人員清走。（勞敏儀攝）

綠惜地球環境倡議總監朱漢強估計，被棄置到垃圾站的舊電器多是沒有迫切性處理，當有持牌回收商可免費上門回收，但市民仍堅持當垃圾棄置，與公民意識及政府宣傳不足有關，也不排除有回收商或清潔工接收舊電器後，拆走有用零件便丟棄剩餘部分，故呼籲市民使用免費、免勞力的回收服務，免加重清潔工的工作量。

環保署早前曾就「處理及循環再造洗衣機服務合約」進行公開招標，發言人指預計可在8月底或9月初完成及公布招標結果；又指會留意市場變化及發展，例如是否有更多循環再造商獲發不同類別「四電一腦」的廢電器處置牌照、政府營辦商所收集及處理不同類別「四電一腦」廢電器的數量、市民對短期服務合約的意見等因素，才考慮是否需要籌備下一份合約及制定合約內容。