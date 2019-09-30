【四電一腦】永旺訛稱消費者需自行聯絡回收商　被判罰款1,200元

俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃實施1年多，已有多間電器商因違例而獲罰款。環境保護署今日（30日）表示，永旺（香港）百貨有限公司在售賣電視機時，向顧客訛稱他們須自行聯絡回收商回收舊電視機，亦沒有告知顧客其法定責任，違反《產品環保責任條例》，今日在東區裁判法院被定罪，被判處罰款1,200元。

環保署提醒銷售商必須為消費者免費安排移走同類型舊電器，並向消費者提供循環再造標籤及載有訂明字句的收據。（資料圖片／余俊亮攝）

環保署表示，早前接獲投訴，指永旺在售賣電視機後，沒有為他們提供法定免費除舊服務。署方執法人員到店舖進行調查時，發現永旺職員在售賣電視機時，向顧客訛稱他們須自行聯絡回收商回收舊電視機。

另外，永旺職員亦沒有告知顧客銷售商，須安排法定除舊服務的責任及有關條款。經蒐證後，署方按相關法例檢控永旺違反相關規定。

銷售商必須為消費者免費安排移走舊電器

署方強調，銷售商在分發受管制電器時，必須備有經環保署批註的除舊服務方案，並必須主動以書面形式，通知消費者有關銷售商提供法定免費除舊服務的責任，並以書面形式向消費者展示其除舊服務的條款。此外，銷售商必須為消費者免費安排移走同類型舊電器、在分發受管制電器時，向消費者提供循環再造標籤及載有訂明字句的收據。

署方呼籲市民，如在購買「四電一腦」電器時，發現銷售商未有遵從上述的規定，應立即向環保署舉報。署方會對違反條例的銷售商，採取嚴厲的執法行動。