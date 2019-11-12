【長者房屋】廣東院舍試驗計劃五周年　安老院倡開放醫療政策

應對人口老化問題，「居家安老」頻被政府官員掛在嘴邊；惟面對樓價高企、護理支援不足的問題，現實情況卻與政策願景背道而馳。 位於鹽田的復康會頤康院，距離本港市中心僅約一個多小時車程；走進偌大的院舍範圍，不乏本港長者的身影，年逾八十歲的楊婆婆便屬其一。四年前老伴去世，家中獨女舉家移民澳洲，坦言不願意孤身留港。輾轉下入住深圳頤康院，不時與院友一起耕種、聊天；於她而言，安老意義在於有伴可依，「開心過係屋企。」 頤康院院長莫思傑指出，港府若有意推動北上養老，有必要更為開放醫療政策，以解決過境醫療及長者醫療卷等問題。

由復康會營運的頤康院位於鹽田。（歐嘉樂攝）

頤康院的平台一角的小花園，猶如楊婆婆的小天地。年逾九旬的她輕快地走在濕滑的花園中，穿梭於各種植物中，一手提著藤籃，一手拿著剛摘下的蕃茄、紫蘇葉，「全部都係自己落種子，依家落雨收成唔好，平時好多蕃茄。」楊婆婆平日最愛與院友們到花園打理農務，隔日便會到來澆水，收成後社工又會將成果製作各款菜式，「我呢度有好多朋友，開心過係屋企。」

楊婆婆以往家住黃埔花園，惟隨著年華老去，越感孤單，「日日望啲孫放學、等啲女放工，每日係度等佢哋翻來。」家中獨女其後帶同兩個子女移民澳洲，加上老伴更於四年前去世，楊婆婆形容當時自己「無所事事」。輾轉間，她獲悉復康會在內地鹽田營運的頤康院，初到埗便對環境、空氣等感到十分滿意，「香港（地方）好窄，行路都要打側個身。」未幾更決定長居下來，她指於院舍內結交不少好友，閒時與其他院友聊天、到花園種植，「依度係我嘅家。」

楊婆婆坦言入住院舍後較在港生活開心。（歐嘉樂攝）

院長：內地院舍資素較香港好

頤康院院長莫思傑指出，現時共有約306位長者入住頤康院，當中近六成為來自香港的長者。她指相對於香港的護老院，頤康院的空間、環境及醫療團隊都較為優勝，她解釋，頤康院有3名駐院醫生、18名駐院護士，以及其他護理員，整個醫療及護理團隊超過90人；此外院舍內亦有多名社工，閒時會帶同院友外出飲茶、購物，甚至組織治療性小組，關顧院友心靈上的需要，「以一個合理價錢，質素會優勝過香港同等的（院舍）。」

現時頤康院參與香港政府的廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃，加上近年港人到內地安老的人數有所增加，莫思傑指隨著大灣區的配套漸為成熟，相信北上養老將成大趨勢。她續稱，內地政府近年大力發展養老政策，從金錢資助、開放政策，甚至撥出土地供非政府機構建設安老院，「香港都唔一定無改變，但內地暫時土地資源都會比香港大。」

建議開放醫療政策 擴大應用醫療券

她認為港府若有意推動北上養老，有必要更為開放醫療政策，以解決過境醫療及長者醫療卷等問題。她指出，現時不少港人院友每隔數個月便需要到港覆診取藥，建議容許部分合資格的，如二甲、三甲等達一定醫療水平的內地公立醫院提供覆診服務，便無需要長者奔波勞碌。此外，她又提到長者醫療券，現時於內地只適用於港大深圳醫院，認為可擴大適用的醫療機構，以配合北上養老的政策。

至於不少發展商近年積極開拓養老產業，以高質素的長者房屋配以醫療設備，莫思傑認為兩者的市場有所不同，當中私營長者屋針對意職機能較好的長者，「可能是剛剛退休，仍有自理能力；」而如頤康院般的院舍服務則主要滿足長者的安老護理需要，認為兩者於市場發展能相輔相承。

頤康院院長莫思傑。（歐嘉樂攝）

社會福利署自2014年起推出「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」，已申請或於中央輪候冊上、正輪候資助護理安老宿位的合資格長者，可自願選擇入住兩間由本港非政府機構於廣東營運的安老院，包括香港復康會的香港賽馬會深圳復康會頤康院、伸手助人協會的香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院。