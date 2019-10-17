國際環保博覽月底舉行　參展商推綠色運輸產品減碳　水溶袋減膠

持續逾四個月的反修例風波下，一連四日的第14屆國際環保博覽將如期於10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。主辦方表示，若港鐵停運，將安排專車接送。 為配合綠色運輸，有參展商推出純電動貨車及純生物柴油，達至減排減碳。此外，有參展商亦研發可水溶的膠袋及發泡膠、智能自動洗地刷地及吸水機械人，節省清潔工友負擔等。

有參展商推出5.5噸純電動貨車，「快充」1.5小時已可支援貨車行走200公里。（勞敏儀攝）

由香港貿發局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的國際環保博覽今年預計吸引17個國家及地區、近300家參展商參與。

零排放純電動貨車 有大型機構入手

新一份《施政報告》環保政策聚焦推動綠色運輸，包括增加電動車充電設施、電動小巴及渡輪。參展商之一的「億達動力科技有限公司」推出5.5噸純電動貨車，「快充」1.5小時已可支援貨車行走200公里，適合定點運輸，但未連貨櫃價錢達66.9萬元，較一般柴油貨車貴逾20萬元，但可做到零廢氣排放，有大型私營機構已「入手」改善貨車尾排問題。

有公司使用廢置食用油、高酸值地溝油及廢動物脂肪製作的生物柴油。（勞敏儀攝）

本地生物柴油供過於求 大部份外銷

要達至零排放，汽車燃料也不容忽視。參展商「ASB生物柴油（香港）有限公司」將展出潔淨可再生的低碳燃料「生物柴油」，業務主任容詩羽表示不會使用可食用油品（如菜籽油及棕櫚油）提煉，而使用廢置食用油、高酸值地溝油及廢動物脂肪製作的生物柴油，適用於貨車、船及工廠。她說，工廠每月生產6,000公噸純生物柴油，無奈地在欠政策及誘因推動下，本地每月僅消耗約400公噸，令生物柴油「供過於求」，其本地供應量不足5%，只能外銷歐美地區。面對本地只有少量提供生物柴油油站，加上回收廢油價錢不菲，她希望政府訂立減碳目標外，可提供稅務優惠及相應政策鼓勵市民改用低碳燃料。

膠袋可在180日內自然降解。（勞敏儀攝）

水溶性膠袋180日內降解

當社會推動「走塑」，參展商「廣東寶德利新材料科技股份有限公司」推出水溶性膠袋，目前醫管局正試用，把載有病人衣物的水溶膠袋一同投入洗衣機，避免細菌感染，溶解後化成啫喱絲狀物體，膠袋棄於堆填區也會在180日內降解，明年初有關技術將延伸至發泡膠。另外，有參展商也研發智能自動洗地刷地吸水機械人，兩小時可清潔1,100平方米，可預先作地圖構建設定清潔路線及範圍，預防玻璃碰撞。

有公司研發智能自動洗地刷地吸水機械人。（勞敏儀攝）

7至9月展覽買家人數跌16%

貿發局副總裁周啟良表示，去年該展覽共吸引92個買家團，涉及2,270個買家，今年目前已有80個買家團報名，涉及超過2,000個買家，相信在餘下的日子可追上去年數目，但指仍有15個參展商退展，主要為本地及內地參展商。

受近月示威遊行影響，由今年7月至9月貿發局展覽參展商數目超過5,000個，另有70個參展商退展，但整體仍較去年微升1%，買家人數只有66,000個，較去年跌16%。周啟良認為香港仍較海外部分先進國家安全，呼籲買家及參展商遠離示威地區，貿發局亦會安排專車接送。

博覽設有十大專區，「環保專題日」四日展期主題分別是「減廢時代」、「粵港澳大灣區」、「環保城市與綠色建築」及「低碳生活」。大會把博覽最後一日（則11月2日）設為「公眾日」，市民可免費進場，參與專題論壇、環保工作坊，以及親身體驗試駕或試乘電動車。