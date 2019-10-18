【全球暖化】海平面上升惡化　岑智明：世紀末或年年有山竹般風暴

全球暖化問題日趨嚴重，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）早前先後發表三份特別報告，指出若全球碳排放沒有減緩跡象，預料2100年全球平均海平面的上升幅度，會較2013年估算高10厘米，升幅達14%。 天文台台長岑智明擔心，海平面上升將引發更多風暴潮，以往百年一遇的風暴潮將變得更頻密，在新估算下，至本世紀末有可能每年出現如去年9月中襲港的超強颱風「山竹」般威力的風暴潮。

就算引用舊評估及高的二氧化碳排放量，去到世紀末，預計每年會出現一次「天鴿」水位，海圖基準面達3.6米；若再加10厘米，相等於每年一次「山竹」。 天文台台長岑智明

↓↓ 去年「山竹」襲港情況 ↓↓

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最新評估海平面升幅較2013年估算再高14%

《巴黎協定》旨在把全球平均氣溫升幅，控制在工業化前水平以上低於攝氏2度之內，並致力將升幅限制在攝氏1.5度之內。IPCC過去一年曾發布三份特別報告，包括《全球升溫1.5°C特別報告》、《氣候變化與土地特別報告》及《氣候變化中的海洋和冰凍圈特別報告》。報告指出，若全球碳排放仍沒有減緩跡象，預料2100年全球平均海平面的上升幅度，會較2013年氣候變化評估報告的估算高10厘米，升幅達14%，相信極端厄爾尼諾及拉尼娜事件越趨頻繁。

岑智明（左）擔心，海平面上升將引發更多風暴潮，以往百年一遇的風暴潮變得更頻密。（勞敏儀攝）

料今年氣溫為歷年次高

岑智明引述今年1至9月本港溫度數據，指出熱夜日數達45天、酷熱天氣日數達32天，估計本港今年有機會成有紀錄以來第二暖的一年。他指全球平均海平面上升10 厘米看似不多，但其實十分顯著，「就算引用舊評估及高的二氧化碳排放量，去到世紀末，預計每年會出現一次『天鴿』水位，海圖基準面達3.6米；若再加10厘米，相等於每年一次『山竹』。」

岑說：「以前百年一遇風暴潮，去到世紀末可能年年都有。」他指2017年「天鴿」吹襲令香港、澳門及廣東，經濟損失達403億元，去年「山竹」吹襲帶來的直接經濟損失達143億元，反映公眾防禦意識及政府各部門合作的重要，希望政府充分考慮最新評估數據，及早規劃海岸、渠務工程。

對於新一份《施政報告》的減碳措施，岑智明表示不便評論，但指政府設有氣候變化督導委員會，天文台會提供科學意見，包括風暴潮防禦及應對措施建議。

預計部分島國將消失

此外，要確保全球平均氣溫升幅限制在攝氏1.5度內，IPCC第一工作組聯合主席翟盤茂指出，人為因素造成的二氧化碳排放量，必須在2030年前較 2010 年水平下降約 45%，並在2050 年達到零排放，期望有良好管理、知識及資金等的城市可帶領減碳。岑智明補充，若各政府對氣候變化坐視不理，在本世紀末全球平均氣溫或升至3度。

全球變暖加劇融冰，海平面隨之上升。IPCC第二工作組聯合主席Hans-Otto Pörtner指，即使氣溫升幅維持在1.5度，部分島嶼國家可能會消失，屆時土地被海水淹沒，人類亦需要遷徙。