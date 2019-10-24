廣州獨立記者黃雪琴疑被捕　來港升學受阻　屢揭性侵曾報道反修例

內地人權組織今日（24日）於Facebook表示，女權工作者、獨立記者黃雪琴日前懷疑被廣州警方帶走，目前已與友人失去聯繫一周，相信已被當局拘押。黃雪琴曾於本年6月10日發表題為《記錄我的「反送中」大遊行》文章，分享參與6月9日民陣反修例大遊行的點滴。黃原本打算在本年9月赴香港大學攻讀法律系碩士課程，惟事前被廣州警方沒收證件，因而無法入學。 《香港01》已向港大查詢，正待回覆。記者亦向黃雪琴代表律師查詢，但對方掛斷電話。

女權工作者、獨立記者黃雪琴日前懷疑被廣州警方帶走。（黃雪琴Facebook圖片）

屢揭性侵案 被指為「中國#MeToo」運動貢獻良多

黃雪琴曾任內地《新快報》、《南都周刊》調查記者，關注性別平權議題，曾揭發內地多宗大學生被教授性騷擾事件，例如北京航空航太大學博士畢業生羅茜茜實名舉報陳小武教授性騷擾案、中山大學張鵬教授性騷擾案等等，被指為「中國#MeToo」運動貢獻良多。

10月17日被廣州警方帶走

內地人權組織「南方傻瓜關注群」於Facebook發文，指黄雪琴疑於10月17日被廣州警方帶走並刑事拘留，其好友表示黃已失聯一周。組織又指，本年6月11日曾於社交媒體發文：「因為寫了這篇文章，廣州的員警們今晚又深夜找到家裏，家人又被騷擾，父母驚恐萬分。」

黃雪琴曾到香港採訪6月9日民陣反修例大遊行，翌日發表題為《記錄我的「反送中」大遊行》文章。（網頁截圖）

證件被沒收 港大升學受阻

組織引述黃雪琴的友人指，黃原本打算在本年9月赴香港大學攻讀法律系碩士課程，主修人權法。消息指黃原計劃8月處理簽證事宜，惟同月卻被被廣州警方沒收證件，因而無法入學。

《香港01》已就此說法向港大查詢，正待回覆。

6月9日反對逃犯條例修訂遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。（梁鵬威攝）

採訪69大遊行 「為港人美好而感動」

黃雪琴曾到香港採訪6月9日民陣反修例大遊行，翌日發表題為《記錄我的「反送中」大遊行》文章，分享參與大遊行的經歷，她在文章開頭表示：「帶着要去發聲、參與、見證並記錄歷史的心態，我也加入了遊行的隊伍。」

黃雪琴在文中提及，參與遊行後為香港人的美好而感動，但在港府發出聲明後，則為其無恥而感到憤慨。她認為，政府的包容度越來越低，香港像被撕裂成兩半，「越來越像中國大陸的現狀。」