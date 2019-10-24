【逃犯條例】調查指明年加薪僅3.1%　海嘯後最低　最壞情況未反映

反修例風波持續，打工仔生計亦受影響。香港浸會大學、華南理工大學及香港人才管理協會的7至9月調查發現，本年度本港各職級平均薪金加幅介乎3.9%至4.1%，預計明年加幅介乎3.5%至3.6%。但據28間公司於10月所提供的數據顯示，明年薪酬升幅平均僅為3.1%，粵港澳大灣區薪酬及福利調查委員會主席黃諫珍指「最壞的情況還未反映出來」，預計明年本港加薪幅度將跌至自2008年金融海嘯以來最低。

預計明年加薪幅度跌至2008年以來最低

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心及香港人才管理協會合作，在今年7月至9月期間以網上問卷調查方式，向97間本港工商機構、63間廣東省城市機構、12間澳門機構取得收據，以進行薪酬及福利調查。

本港方面，去年7月至今年6月本港各職級平均薪金調整幅度介乎3.9%至4.1%，預測明年各職級的整體調整加幅介乎3.5%至3.6%。2019年粵港澳大灣區（廣東省城市）薪酬及福利調查小組主席梁偉佳預計，明年本港加薪幅度將跌至2008年金融海嘯以來最低。

2019年粵港澳大灣區薪酬及福利調查委員會主席黃諫珍（中）預測，最壞的情況還未反映出來。（侯彩琳攝）

傳統招聘旺季停止請人 最壞情況未反映

2019年粵港澳大灣區薪酬及福利調查委員會主席黃諫珍指，修例風波對本港薪酬升幅有負面影響，据28間公司於10月提供的數據顯示，明年薪酬升幅平均僅為3.1%，而「最壞的情況還未反映出來。」黃亦預測，明年畢業生入職月薪增幅不會太大。

黃諫珍又指，以往10月、11月是招聘旺季，惟現時有不少公司均宣布停止招聘，其中航空、運輸、酒店、旅遊、飲食業招聘人手意欲較低，而醫療行業則較不受影響。

10月20日，下午約5時20分，旺角再有人向路障縱火。（盧翊銘攝）

工程畢業生起薪最高 可達17K

調查亦發現，去年7月至今年6月應屆畢業生平均入職薪金較去年高。在學士學位應屆畢業生方面，從事「工程」行業的平均入職月薪最高，達17,010元；從事「資訊科技」的平均入職月薪亦達15,889元；而從事「銷售」的則最低，平均入職月薪為13,376元。

廣東省城市方面，今年度各職級平均加薪5.4%至6.8%，預測明年各職級平均加薪5.9%至6.3%。

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